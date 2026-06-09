Proclamazione del lutto cittadino per la scomparsa di Costanzo D’Elia

L’Amministrazione Comunale di Pietracatella informa che, a seguito della scomparsa del Sig. Costanzo D’Elia, già Sindaco del Comune negli anni Settanta e Consigliere Regionale negli anni Ottanta, è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di martedì 9 giugno 2026, giorno in cui si svolgeranno le esequie presso la Chiesa di San Giovanni Battista alle ore 15.

La decisione è stata assunta quale segno di cordoglio e di riconoscimento per il servizio reso alle istituzioni e alla comunità.

Nel corso della giornata le bandiere sugli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta e saranno sospese le manifestazioni pubbliche a carattere festoso promosse o patrocinate dal Comune.

L’Amministrazione invita cittadini, associazioni, enti e attività economiche a partecipare al lutto cittadino, osservando comportamenti rispettosi della circostanza. È inoltre rivolta alle attività lavorative e commerciali la richiesta di sospendere le proprie attività durante lo svolgimento della cerimonia funebre, indicativamente dalle ore 15 alle ore 18, o, in alternativa, di manifestare la propria adesione al lutto con forme liberamente individuate.

La cittadinanza è invitata a partecipare alle esequie in segno di vicinanza alla famiglia e di condivisione del lutto dell’intera comunità.