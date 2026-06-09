Pallavolo, Da giovedì a domenica le finali di Open misto. Da lunedì sino al 21 Termoli capitale del beach volley

Il Molise sotto rete torna ad essere il centro motore del volley e del beach volley tricolore. Da giovedì sino a domenica 21, senza soluzione di continuità, tra Campobasso e Termoli ci sarà spazio per un evento sotto rete ed uno su sabbia, entrambi di valenza nazionale.

Il capoluogo di regione ospiterà la finale nazionale dell’appuntamento di carattere amatoriale dei tornei regionali Open misti con gare previste dall’11 al 14 giugno. Poi Termoli prenderà simbolicamente il testimone della staffetta proiettandosi su sabbia dal 15 al 21 giugno con le seconde tappe dei campionati italiani, sia al maschile che al femminile, under 18 (15 e 16), under 20 (17 e 18) ed Assoluto Gold di beach volley.

Una undici giorni di assoluto fuoco per la struttura del comitato territoriale molisano della Federvolley con a capo Gennaro Niro.

A stretto giro c’è l’appuntamento del settore amatoriale che avrà quattro impianti di riferimento tutti tra la città e l’hinterland: nell’ordine il PalaIpia, l’impianto del ‘Galanti’, quello dell’Itas Pertini e la struttura di Mirabello Sannitico con impianto di riserva quello di Vinchiaturo.

La formula prevede quattro gironi da tre con le prime che entreranno nell’ottica delle semifinali per i primi quattro posti, le seconde per un piazzamento tra il quinto e l’ottavo e le terze per una collocazione tra il nono ed il dodicesimo posto.

Al via due team pugliesi (le salentine Specchia e San Cesario), due molisane (EnergyTime Spike Campobasso e la ripescata Riccia in luogo della siciliana che non ha più formalizzato la sua presenza), una sarda (Audax Quartucciu), una campana (Pomigliano), una lucana (la PM Volley Potenza), una laziale (Invicta Roma), una calabrese (Volley Cirò Marina), una emiliano-romagnola (Embolo Parma), una marchigiana (Pan de Coca) ed una veneta (i Blackity Bremas).

Questa, invece, la suddivisione in gruppi: nell’A Specchia, Embolo e Pan de Coca, nel B Quartù, Cirò Marina e Blackity Bremas, nel C EnergyTime Spike Campobasso, Riccia ed Invicta Roma e, infine, nel D Pomigliano, Potenza e San Cesario.

Le gare di qualificazione sono previste giovedì alle 17.30, poi venerdì alle 10.30 e alle 17.30. Sabato alle 10 le semifinali delle poule di classificazione con alle 18 le finali. Alle 16 invece le semifinali per il titolo col giorno dopo finalina alle 9.30 al Galanti ed un’ora più tardi la finalissima al PalaIpia.

Giovedì a mezzogiorno ci sarà presso l’Hotel Centrum Palace a Campobasso la riunione tecnica che introdurrà nell’evento. Due ore prima, alle 10, nella stessa sede spazio alla conferenza stampa di presentazione della kermesse.

Per il beach volley, invece, attualmente è un momento di definizione degli ultimi particolari che saranno svelati in una conferenza stampa programmata al momento per lunedì 15 con sede ed orario ancora da definire.