Sport

A Campobasso la Giornata Nazionale dello Sport del CONI Molise

L'appuntamento è sabato 13 giugno 2026 dalle 17 alle 20 in Piazza Vittorio Emanuele II

Photo of Redazione Redazione11 Giugno 2026

Dopo la tappa già svolta a Isernia il 7 giugno, la Giornata Nazionale dello Sport 2026 prosegue in Molise con il secondo appuntamento in programma a Campobasso sabato 13 giugno, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, in Piazza Vittorio Emanuele II. Nel capoluogo la data è stata posticipata rispetto al calendario nazionale in considerazione dei festeggiamenti del Corpus Domini.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della Giornata Nazionale dello Sport istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresenta un momento centrale per la diffusione della cultura sportiva e dei suoi valori fondamentali: benessere, inclusione, partecipazione e coesione sociale.

Sotto il coordinamento del CONI, in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, le Associazioni affiliate e gli Enti locali, Forze Armate, Forze di Polizia e Corpi dello Stato, la manifestazione vedrà il coinvolgimento attivo del tessuto sportivo molisano.

Il programma della tappa di Campobasso prevede esibizioni, dimostrazioni sportive, attività inclusive e momenti di partecipazione aperti a cittadini, famiglie e giovani di tutte le età, con l’obiettivo di valorizzare lo sport come strumento educativo e sociale.

L’evento, coordinato dalle Delegazioni Provinciali CONI e supportato dalle realtà sportive locali, si inserisce in un percorso regionale che ha già visto nella giornata del 7 giugno a Isernia una partecipazione ampia e sentita presso il Parco della Stazione.

L’apertura della Giornata Nazionale dello Sport sarà ufficialmente sancita con il taglio del nastro previsto alle ore 17:00 in Piazza Vittorio Emanuele II.

La Giornata Nazionale dello Sport si conferma così un appuntamento di grande rilevanza per l’intero territorio molisano, capace di rafforzare il legame tra comunità e mondo sportivo e di promuovere i valori autentici dello sport.

 

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