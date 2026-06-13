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A Campobasso la Giornata Nazionale dello Sport del CONI Molise: appuntamento alle 17 in Piazza Vittorio Emanuele II
Inizierà alle ore 17,00 di oggi, sabato 13 giugno 2026, in Piazza Vittorio Emanuele II, a Campobasso, la Giornata Nazionale dello Sport del CONI del CONI Molise Delegazione Provinciale di Campobasso.
L’inaugurazione del pomeriggio sportivo, che vedrà la partecipazione di 20 discipline sportive, con la possibilità offerta ai ragazzi di cimentarsi nei diversi sport, si terrà alle ore 17 in Piazza Vittorio Emanuele II, alla presenza delle autorità politiche e sportive del territorio.