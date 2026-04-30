Campobasso, la ricerca scende in piazza: tornano i “Cuori di Biscotto” di Telethon
Campobasso, la ricerca scende in piazza: tornano i “Cuori di Biscotto” di Fondazione Telethon
Il 2 e 3 maggio, appuntamento in Piazza Municipio con i volontari per sostenere la lotta contro le malattie genetiche rare.
Torna nel cuore del capoluogo molisano l’attesa iniziativa solidale della Fondazione Telethon. Sabato 2 e domenica 3 maggio, i volontari saranno presenti in Piazza Municipio con la campagna “Cuori di Biscotto”, un’occasione preziosa per sostenere la ricerca scientifica e offrire speranza a chi lotta contro una malattia genetica rara.
Orari e modalità
I cittadini di Campobasso potranno recarsi presso il banchetto Telethon per scegliere le iconiche scatole di latta collezionabili, contenenti frollino di alta qualità. I volontari saranno a disposizione secondo il seguente calendario:
* Sabato 2 Maggio: mattina e pomeriggio.
* Domenica 3 Maggio: solo la mattina.
L’impegno di Campobasso per la ricerca
L’iniziativa, punta a sensibilizzare la comunità sull’importanza di finanziare i percorsi di cura.
I “Cuori di Biscotto” non sono solo un simbolo di dolcezza, ma rappresentano il motore che permette alla ricerca di non fermarsi mai.”Invitiamo tutti i Molisani a raggiungerci in Piazza Municipio,” dichiara la responsabile Valeria Cavaliere. “Anche un piccolo gesto, come l’acquisto di una scatola di biscotti, può fare una differenza enorme nella vita di un bambino e della sua famiglia.
Vi aspettiamo per dimostrare ancora una volta la grande generosità della nostra città.
* Responsabile Provinciale: Valeria Cavaliere
* Contatto telefonico: +39 331 208 2622
* Sito Web: www.telethon.it