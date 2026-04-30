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Campobasso, la ricerca scende in piazza: tornano i “Cuori di Biscotto” di Telethon

Photo of Redazione Redazione30 Aprile 2026

Campobasso, la ricerca scende in piazza: tornano i “Cuori di Biscotto” di Fondazione Telethon

Il 2 e 3 maggio, appuntamento in Piazza Municipio con i volontari  per sostenere la lotta contro le malattie genetiche rare.

Torna nel cuore del capoluogo molisano l’attesa iniziativa solidale della Fondazione Telethon. Sabato 2 e domenica 3 maggio, i volontari saranno presenti in Piazza Municipio con la campagna “Cuori di Biscotto”, un’occasione preziosa per sostenere la ricerca scientifica e offrire speranza a chi lotta contro una malattia genetica rara.

Orari e modalità

I cittadini di Campobasso potranno recarsi presso il banchetto Telethon per scegliere le iconiche scatole di latta collezionabili, contenenti frollino di alta qualità. I volontari saranno a disposizione secondo il seguente calendario:

* Sabato 2 Maggio: mattina e pomeriggio.

* Domenica 3 Maggio: solo la mattina.

L’impegno di Campobasso per la ricerca

L’iniziativa, punta a sensibilizzare la comunità sull’importanza di finanziare i percorsi di cura.

I “Cuori di Biscotto” non sono solo un simbolo di dolcezza, ma rappresentano il motore che permette alla ricerca di non fermarsi mai.”Invitiamo tutti i Molisani a raggiungerci in Piazza Municipio,” dichiara la responsabile Valeria Cavaliere. “Anche un piccolo gesto, come l’acquisto di una scatola di biscotti, può fare una differenza enorme nella vita di un bambino e della sua famiglia.

Vi aspettiamo per dimostrare ancora una volta la grande generosità della nostra città.

* Responsabile Provinciale: Valeria Cavaliere

* Contatto telefonico: +39 331 208 2622

* Sito Web: www.telethon.it

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