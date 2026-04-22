Consiglio Nazionale dei Giovani, un artigiano molisano eletto nelle Commissioni tematiche

Importante riconoscimento nazionale per il Presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Molise, Andrea Zarantonello. Il giovane imprenditore molisano, componente dell’Assemblea Generale del Consiglio Nazionale dei Giovani in rappresentanza di Confartigianato nazionale, è risultato il primo eletto nella Commissione nazionale “Salute e Benessere giovanile”. Il Consiglio Nazionale dei Giovani è l’organo consultivo del Governo che riunisce e rappresenta le principali organizzazioni giovanili italiane: una platea ampia e trasversale che comprende associazioni, rappresentanze studentesche, organizzazioni di categoria e realtà del terzo settore; ha una funzione di interlocuzione diretta con il Governo e le istituzioni sui temi che riguardano i giovani: lavoro, impresa, formazione, inclusione sociale, partecipazione, salute e benessere; in questo senso non è solo un organismo rappresentativo, ma anche uno spazio di proposta e indirizzo che contribuisce alla definizione delle politiche giovanili a livello nazionale ed europeo.

Un altro elemento rilevante è proprio la dimensione trasversale: il Consiglio mette insieme esperienze e mondi molto diversi, creando un luogo di confronto in cui si costruiscono posizioni comuni e si portano avanti istanze condivise. Questo lo rende uno dei principali punti di riferimento istituzionali per la rappresentanza giovanile in Italia.

La candidatura di Zarantonello è stata fortemente voluta da Confartigianato, in continuità con il ruolo che già ricopre nella Giunta Nazionale dei Giovani Imprenditori: un passaggio importante da valorizzare, perché rappresenta non solo un riconoscimento personale ma anche del lavoro che il sistema Confartigianato sta portando avanti sul tema della rappresentanza giovanile.