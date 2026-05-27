News dal Molise
Precompilata 2026, assistenza rafforzata negli uffici del Molise: il 4 giugno apertura straordinaria per supportare i cittadini
Apertura pomeridiana straordinaria per i tre Uffici territoriali del Molise nella giornata di giovedì 4 giugno.
L’assistenza sarà esclusivamente dedicata alla dichiarazione precompilata 2026 ed è rivolta ai cittadini che necessitano di informazioni o supporto per consultare, eventualmente integrare e inviare la propria dichiarazione.
Il servizio è disponibile su appuntamento. Per prenotare, basta accedere alla pagina di prenotazione o utilizzare l’App dell’Agenzia, selezionando la voce “informazioni sui modelli di dichiarazione”.
Nella tabella che segue sono riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli Uffici che assisteranno i contribuenti nella giornata di giovedì 4 giugno.