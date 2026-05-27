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Precompilata 2026, assistenza rafforzata negli uffici del Molise: il 4 giugno apertura straordinaria per supportare i cittadini

Photo of Redazione Redazione27 Maggio 2026

Apertura pomeridiana straordinaria per i tre Uffici territoriali del Molise nella giornata di giovedì 4 giugno.

L’assistenza sarà esclusivamente dedicata alla dichiarazione precompilata 2026 ed è rivolta ai cittadini che necessitano di informazioni o supporto per consultare, eventualmente integrare e inviare la propria dichiarazione.
Il servizio è disponibile su appuntamento. Per prenotare, basta accedere alla pagina di prenotazione o utilizzare l’App dell’Agenzia, selezionando la voce “informazioni sui modelli di dichiarazione”.

Nella tabella che segue sono riportati gli indirizzi e gli orari di apertura degli Uffici che assisteranno i contribuenti nella giornata di giovedì 4 giugno.

 

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