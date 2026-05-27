Roccasicura capitale del torball: successo per il Campionato Nazionale di Serie B tra sport, inclusione e valori paralimpici

Le giornate del Campionato Nazionale di Serie B dedicate al torball, svoltesi il 23 e 24 maggio a Roccasicura (IS), hanno rappresentato un’importante occasione di sport e inclusione. L’evento ha visto protagonisti atleti, accompagnatori e appassionati, uniti dalla passione per una disciplina che continua a trasmettere valori profondi come collaborazione, concentrazione e rispetto.

Nel corso della due giorni si sono disputati incontri intensi e coinvolgenti, caratterizzati da grande impegno e spirito sportivo. Roccasicura ha accolto la manifestazione con entusiasmo, trasformandosi in un luogo di incontro e condivisione dove lo sport si è confermato uno straordinario strumento di unione e partecipazione.

Il successo dell’evento è stato rimarcato con orgoglio da chi ha lavorato dietro le quinte per la sua perfetta riuscita.

“Vedere l’entusiasmo e la partecipazione di questi giorni – ha commentato il Delegato FISPIC Molise, Mariella Procaccini – è la prova tangibile che lo sport abbassa qualsiasi barriera. Questo progetto nasce con l’obiettivo di creare ponti, e la comunità di Roccasicura, insieme a tutte le squadre partecipanti, ha risposto con un calore immenso. Il torball non è solo una disciplina sportiva, ma una lezione di vita sulla fiducia reciproca e sulla determinazione”.

A farle eco Donatella Perrella, Presidente del CIP Molise, che ha sottolineato l’importanza del movimento sul territorio regionale.

“Siamo fieri – ha sottolineato – di aver ospitato un evento di questa caratura in Molise. Ringrazio sentitamente la responsabile Mariella Procaccini che, con non poche difficoltà logistiche, ha consentito alle squadre di scendere in campo. Giornate come queste dimostrano da un lato l’ulteriore sforzo necessario per sensibilizzare la rete istituzionale circa le accortezze dovute in tema di sport paralimpico, dall’altro la vitalità e la crescita costante del nostro movimento paralimpico e l’incidenza che quest’ultimo ha nello scenario sportivo. Un plauso speciale va quindi agli organizzatori e alla ASD Olimpic Paideia Sporting, che non solo ottiene grandi risultati sul campo, ma incarna perfettamente i valori storici di inclusione, amicizia e crescita sociale che il CIP promuove da sempre.”

L’Olimpic Paideia Sporting brilla in campo.

Tra le protagoniste assolute del torneo si è distinta proprio la squadra molisana della ASD Olimpic Paideia Sporting, società sportiva che da anni rappresenta con orgoglio il territorio attraverso impegno, passione e spirito di squadra.

Il bilancio sul campo per la formazione molisana è stato di altissimo livello:

– 6 partite complessive disputate

– 4 vittorie conquistate

– 2 sole sconfitte subite

I ragazzi della Paideia Sporting hanno dimostrato una grande determinazione, un’ottima qualità tecnica e una straordinaria voglia di mettersi in gioco. Ogni incontro è stato affrontato con massima concentrazione e fair play, raccogliendo gli applausi scroscianti del pubblico e i complimenti sinceri delle squadre avversarie.

Il weekend si è dunque chiuso con un bilancio estremamente positivo, lasciando negli atleti, nei tifosi e negli organizzatori il ricordo di un’esperienza intensa, significativa e ricca di speranza per il futuro del torball.