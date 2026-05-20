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Scomparsa di Antonio Ventresca, il cordoglio di Roberti e Iorio

Photo of Redazione Redazione20 Maggio 2026

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, esprime “profondo cordoglio per la scomparsa del professor Antonio Ventresca, già Presidente e Commissario Straordinario dell’ERSAM, nonché Presidente dell’Unione delle Province del Molise. Alla famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno condiviso con lui percorsi professionali e personali, giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera Regione Molise”.

Il cordoglio anche da parte dell’ex governatore Michele Iorio: “Con grande dolore ho appreso della scomparsa di Antonio Ventresca. Sono tanti i ricordi che mi legano a lui: al professionista competente e stimato, ma soprattutto alla persona autentica, sempre disponibile e profondamente umana.
Mi mancheranno le sue parole, i suoi consigli e quei momenti di confronto che andavano ben oltre il semplice rapporto professionale. Parlare di lui significa ricordare non solo il valore del suo lavoro, ma anche il legame sincero e umano che sapeva creare con chiunque collaborasse con lui.
Alla famiglia e a tutti i suoi cari rivolgo il mio più sentito cordoglio. Antonio lascia un ricordo indelebile e un grande vuoto in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo”.

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