‘Ho fatto centro’ si conferma vincente: il tiro con l’arco coinvolge grazie a CIP Molise ed Inail

Si è svolto, domenica 17 maggio, in un clima di grande entusiasmo e partecipazione, l’Open Day ‘Ho fatto centro’, ospitato presso l’impianto Fitarco di contrada Selvapiana a Campobasso. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Molise e l’INAIL, ha offerto agli assistiti dell’Istituto un’opportunità unica per avvicinarsi al mondo dello sport e, nello specifico, alla disciplina del tiro con l’arco.

La giornata è stata interamente dedicata all’avviamento e al coinvolgimento attivo dei partecipanti, che hanno potuto sperimentare la concentrazione, la precisione e il fascino di questa disciplina sportiva. Il tutto si è svolto sotto l’attenta e professionale supervisione del tecnico federale Gino Vanga e dei suoi collaboratori, che hanno guidato i neo-arcieri passo dopo passo, dai primi rudimenti tecnici fino ai tiri sul bersaglio.

L’evento ha confermato, ancora una volta, quanto la pratica sportiva rappresenti uno strumento fondamentale di riabilitazione energetica e riscatto personale per le persone con disabilità da infortunio sul lavoro.

L’importanza del progetto e l’emozione della giornata sono state riassunte nelle parole dei vertici organizzativi.

“Vedere l’entusiasmo negli occhi dei partecipanti – il commento della coordinatrice Mariella Procaccini – è stata la risposta più bella a mesi di lavoro e programmazione. ‘HO FATTO CENTRO’ non è solo il nome di questa iniziativa, ma l’obiettivo reale che ci poniamo ogni giorno: fare centro nel cuore e nella vita di queste persone, offrendo loro nuove prospettive attraverso lo sport. La collaborazione con l’INAIL si conferma un pilastro fondamentale per costruire percorsi di inclusione che lasciano il segno.”

“Questa giornata – ha aggiunto il Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella – ha rappresentato un tassello cruciale nel nostro costante impegno sul territorio. Lo sport paralimpico ha il potere straordinario di trasformare i limiti in nuove opportunità, e il tiro con l’arco ne è l’esempio perfetto: richiede focus, controllo e determinazione, doti che i nostri assistiti INAIL dimostrano di avere in abbondanza. Ringrazio l’Istruttore Gino Vanga, l’INAIL e tutto lo staff per aver reso possibile questa bellissima giornata di sport e condivisione. Il CIP Molise continuerà a lavorare affinché queste barriere vengano abbattute, una freccia alla volta.”

L’evento di Selvapiana si è chiuso così: con un bilancio assolutamente positivo, lasciando nei partecipanti non solo il ricordo di una giornata di festa, ma anche la consapevolezza che lo sport può essere l’inizio di un nuovo, straordinario percorso di vita.