Festa di Primavera all’IPA IIS Pertini Montini Cuoco di Campobasso: scuola, territorio e giovani protagonisti

Si terrà martedì 19 maggio 2026, a partire dalle ore 9, nella sede dell’indirizzo agrario dell’IIS “Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso, la tradizionale Festa di Primavera, appuntamento ormai consolidato che conclude simbolicamente l’anno scolastico e apre la scuola al territorio.

La manifestazione coinvolgerà studenti, docenti, famiglie, istituzioni, associazioni e aziende molisane in una giornata dedicata alla condivisione, alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla promozione delle attività formative dell’Istituto.

Protagonisti dell’evento saranno in particolare gli studenti delle classi quinte, impegnati nell’organizzazione e nella gestione delle diverse attività previste durante la giornata, insieme agli alunni degli altri indirizzi scolastici coinvolti nei laboratori e nei momenti dimostrativi.

Nel corso della Festa saranno presenti stand espositivi e aziende agricole, agroalimentari ed enogastronomiche del territorio molisano, con spazi dedicati alla promozione e alla vendita dei prodotti tipici regionali. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra scuola e mondo produttivo locale, valorizzando le professionalità, le tradizioni e le eccellenze del Molise.

Accanto agli spazi espositivi, la giornata offrirà attività laboratoriali, degustazioni, momenti di confronto e iniziative dedicate alla formazione e alla cittadinanza attiva.

Particolare rilievo avrà il momento convegnistico previsto nel corso della manifestazione, durante il quale sarà presentato il progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne realizzato dalla classe 1A dell’Istituto. Il percorso educativo, sviluppato con il supporto del rapper Ivan Stray nella realizzazione del prodotto finale, rappresenta un’importante esperienza di riflessione e crescita sul tema del rispetto e della consapevolezza sociale.

Nel corso dell’evento sarà inoltre presentata la “Carta degli Oli del Molise” a cura della Fondazione Italiana Sommelier, iniziativa che ha visto distinguersi anche un alunno dell’Istituto, recentemente premiato per il lavoro svolto nell’ambito della valorizzazione dell’olio molisano.

La Festa di Primavera conferma ancora una volta la volontà dell’IPA IIS Pertini Montini di essere una scuola dinamica, inclusiva e profondamente legata al territorio, capace di coniugare formazione, cultura, agricoltura, sostenibilità e promozione delle eccellenze locali.