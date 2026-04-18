Strategia Area Interna “Medio Basso Molise”, Larino capofila di un investimento da oltre 12,7 milioni di euro

Il Comune di Larino, guidato dal Sindaco Giuseppe Puchetti, comunica con soddisfazione la formalizzazione della convenzione con la Regione Molise per l’attuazione della Strategia dell’Area Interna “Medio Basso Molise”, finanziata nell’ambito del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027.

Un risultato di grande rilievo istituzionale che consolida il ruolo di Larino quale Comune capofila della coalizione territoriale composta da 22 Comuni, impegnati in un percorso condiviso di sviluppo e rilancio delle aree interne.

La Strategia, approvata definitivamente e ratificata anche a livello nazionale dalla Cabina di Regia, prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a circa 12,7 milioni di euro, destinata a interventi concreti e strutturali per il territorio. In dettaglio circa 8,7 milioni di euro a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 della Regione Molise (7 milioni FESR e 1,7 FSE+) e 4 milioni circa a valere sulla Delibera Cipess 41/2022.

L’accordo sottoscritto disciplina i rapporti tra Regione Molise e Comune di Larino, affidando a quest’ultimo il compito di coordinare l’attuazione degli interventi, monitorarne lo stato di avanzamento e garantire il raccordo tra tutti i soggetti coinvolti.

Gli obiettivi principali della Strategia sono chiari:

contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione delle aree interne;

migliorare la qualità della vita dei cittadini;

rafforzare i servizi essenziali, in particolare sanità, scuola e mobilità;

promuovere sviluppo economico, inclusione sociale e valorizzazione del territorio.

Particolare attenzione sarà rivolta agli interventi per il riequilibrio dei servizi di base, per i quali sono stati destinati circa 4 milioni di euro, con azioni mirate su:

mobilità sostenibile per studenti e lavoratori;

potenziamento dei servizi sanitari di prossimità;

sostegno alle fragilità e ai disturbi del neurosviluppo;

investimenti in ambito scolastico e culturale.

In particolare tra i principali interventi figurano:

Mobilità d’area per Scuola e Lavoro;

Mobilità facile d’area per soggetti fragili;

Sostegno alle attività dell’Ambulatorio Solidale Auser di Larino;

Progetti per pazienti affetti da Parkinson e Alzheimer e da Disturbi dello Spettro Autistico;

Progetti di musicoterapia applicata e Ippoterapia.

«La sottoscrizione di questa convenzione rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro del nostro territorio – dichiara il Sindaco Giuseppe Puchetti – Larino si conferma punto di riferimento per l’intera area del Medio Basso Molise, assumendo una responsabilità importante nella guida di un progetto che punta a garantire servizi, opportunità e sviluppo. È il risultato di un lavoro sinergico tra istituzioni e comunità locali, che ci consente oggi di guardare con fiducia a una crescita più equilibrata e sostenibile».

La Strategia si inserisce nel quadro delle politiche europee e nazionali volte a rafforzare la coesione territoriale, promuovendo un modello di sviluppo che metta al centro i bisogni delle comunità locali.

Il Comune di Larino, in qualità di capofila, continuerà a operare in stretto raccordo con la Regione Molise e con tutti i Comuni dell’area per assicurare una efficace e tempestiva realizzazione degli interventi previsti, nel rispetto del cronoprogramma che porterà alla conclusione delle attività entro il 2028.