PoliticaSport

Dalla Regione Molise 600mila euro per eventi e manifestazioni: approvato il Bando Sport 2026/2027

Photo of Redazione Redazione3 Giugno 2026

La Regione Molise rafforza il proprio impegno a sostegno del movimento sportivo regionale con l’approvazione, con la Delibera di Giunta Regionale 3023 del 29 maggio 2026, dell’Avviso pubblico “Bando Sport – Edizione 2026/2027”, una misura che mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 600 mila euro destinata al finanziamento di eventi e manifestazioni sportive da realizzarsi sul territorio regionale entro il 31 maggio 2027.

L’intervento, finanziato nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise, punta a valorizzare lo sport quale strumento di inclusione sociale, promozione della salute, crescita culturale e sviluppo economico, sostenendo le realtà associative che operano quotidianamente sul territorio e favorendo l’organizzazione di eventi capaci di generare importanti ricadute per le comunità locali.

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha evidenziato il significato dell’iniziativa: “Con questo bando confermiamo la volontà della Regione Molise di investire concretamente nello sport, riconoscendone il valore sociale, educativo e aggregativo. Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di crescita delle persone e delle comunità, capace di promuovere inclusione, benessere e sviluppo. Attraverso queste risorse intendiamo sostenere il lavoro quotidiano delle associazioni e degli organismi sportivi, valorizzando al tempo stesso il territorio molisano e la sua capacità di attrarre eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere regionale con delega allo Sport, Armandino D’Egidio: “Il “Bando Sport 2026/2027” rappresenta una risposta concreta alle esigenze del movimento sportivo molisano. Abbiamo voluto costruire uno strumento capace di sostenere sia le realtà locali che i grandi eventi, premiando la qualità progettuale, l’inclusione sociale, la promozione dei corretti stili di vita e la valorizzazione del territorio. Lo sport è un patrimonio della nostra comunità e continueremo a lavorare affinché possa crescere e generare opportunità per i giovani, per le associazioni e per l’intero Molise”.

Il bando è rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni, discipline sportive associate, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché ai comitati organizzatori appositamente costituiti. Potranno essere candidati progetti relativi a eventi e manifestazioni di carattere regionale, interregionale, nazionale e grandi eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale.

La dotazione finanziaria sarà articolata in tre specifiche linee di intervento: eventi di rilevanza regionale, eventi di carattere interregionale e nazionale e grandi eventi sportivi:

  • Eventi con una territorialità interna alla Regione Molise;
  • Eventi con una territorialità di scala interregionale / nazionale;
  • Grandi eventi sportivi intesi quali manifestazioni, di rilevanza nazionale o internazionale. Gli eventi di rilevanza nazionale sono considerati grandi eventi qualora si svolgano in concomitanza con manifestazioni che richiamano importanti flussi di visitatori e partecipanti di provenienza internazionale, contribuendo a rafforzare l’immagine del territorio regionale e a stimolare lo sviluppo economico locale.

Potrà essere finanziato un unico evento per disciplina sportiva.

I contributi saranno assegnati sulla base della qualità delle proposte progettuali e della loro capacità di generare valore per il territorio, promuovere la partecipazione, incentivare il turismo sportivo e favorire l’inclusione delle categorie più fragili.

Particolare attenzione sarà riservata alle iniziative che sapranno coniugare attività sportiva, promozione del territorio, sostenibilità ambientale, diffusione di corretti stili di vita e sviluppo di reti collaborative tra soggetti pubblici e privati.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico, entro venti giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Photo of Redazione Redazione3 Giugno 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

2 giugno 1946 – 2 giugno 2026, 80 anni della Repubblica Italiana. Il messaggio del Presidente Francesco Roberti

2 Giugno 2026

Roseto degli Abruzzi celebra il 15 volte campione del mondo di bocce Dante D’Alessandro: Sala consiliare gremita per la presentazione del libro “Millimetri di Gloria” scritto dal giornalista molisano Giuseppe Formato

1 Giugno 2026

Bocce, 128 atleti per il 1° Trofeo Prof. Raffaele Formato: a Campobasso e in Molise la gara nazionale dell’ASD Molise Academy Evolution

1 Giugno 2026

A Roseto degli Abruzzi la presentazione del libro ‘Millimetri di Gloria – Dall’Abruzzo al Mondo: il viaggio del campionissimo Dante D’Alessandro’, scritto dal giornalista Giuseppe Formato

29 Maggio 2026

Rappresentanza artigiana entra nella bilateralità edile: intesa tra Ance Molise e Anaepa Confartigianato Molise

28 Maggio 2026

Presentazione del nuovo Corso di Laurea Interateneo in Ingegneria Informatica per l’Intelligenza Artificiale e l’Automazione, il governatore Roberti: “Collaborazione e investimenti per il futuro del Molise”

26 Maggio 2026

Comunali, ecco i sindaci eletti in Molise: tra conferme, plebisciti e nuove amministrazioni

26 Maggio 2026

Bocce, a Vinchiaturo il 37° Trofeo San Bernardino va a Mario Perrella

23 Maggio 2026

Bocce, a Campobasso, il 1° e 2 giugno 2026 il 1° Trofeo ‘Raffaele Formato’: due giorni all’insegna dello sport, del ricordo e del divertimento

22 Maggio 2026

Serie C, il patron del Campobasso, Matt Rizzetta, rassicura la città: “Concentrazione totale sul Lupo”

22 Maggio 2026

Il governatore Francesco Roberti, in qualità di Commissario straordinario della ricostruzione post sisma 2018, a Palazzo Chigi, alla riunione di insediamento della Conferenza dei Commissari straordinari

20 Maggio 2026

I Grandi Eventi Sportivi che promuovono turismo, economia e territori

20 Maggio 2026

Programma Operativo Sanitario 2026–2028, il governatore Roberti: “Il ricorso riguarda solo le parti del POS che prevedono le chiusure”

20 Maggio 2026

Molise, approvata la Legge di Stabilità 2026

19 Maggio 2026

Lavoro e sviluppo in un mondo instabile: il PD Medio Molise mette a confronto accademia e politica per invertire la rotta del territorio

19 Maggio 2026

Bocce paralimpiche, Mauro Piacente vince anche a Campobasso. Terzo primo posto consecutivo in gare nazionali

19 Maggio 2026

Lascia un commento

Back to top button