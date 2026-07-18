Un anno di ‘Vivi Frosolone’: il Centro di Accoglienza Turistica del Comune presenta i risultati e guarda al futuro del turismo molisano

Si è svolta, nella Sala Consiliare del Comune di Frosolone, la conferenza stampa dedicata al primo anno di attività del Centro di Accoglienza Turistica “Vivi Frosolone”, un’occasione per tracciare il bilancio di un progetto che, in dodici mesi, è diventato un punto di riferimento per residenti, visitatori e operatori del settore.

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i risultati raggiunti dal Centro, nato dalla volontà dell’Amministrazione comunale di investire sul turismo quale leva strategica per lo sviluppo economico del territorio, trasformando il patrimonio storico, naturalistico, culturale e identitario di Frosolone in un’offerta turistica strutturata, moderna e sempre più competitiva.

Il Centro Informativo non è semplicemente un ufficio di accoglienza, è stato evidenziato durante la conferenza, ma una vera e propria vetrina del territorio, capace di mettere in rete istituzioni, imprese, associazioni e operatori turistici, promuovendo un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle eccellenze locali.

I numeri del primo anno di attività sono stati presentati da Laura Miranda, consigliere comunale e delegata al progetto, e confermano una crescita significativa dell’attrattività turistica del territorio. Nei primi dodici mesi di attività sono stati registrati circa 5.000 visitatori (dato aggiornato a giugno 2026), con un incremento di quasi cinque volte rispetto alla media degli anni precedenti, che si attestava intorno alle 1.000 presenze annue.

Il Centro ha inoltre accolto 22 gruppi organizzati provenienti da numerose regioni italiane, tra cui Puglia, Veneto, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Campania e Marche, oltre a visitatori provenienti da Francia, Stati Uniti, Australia, Norvegia e Austria. Un dato destinato a essere ancora più rilevante se si considera che le statistiche non comprendono i numerosi appassionati di trekking e attività outdoor che raggiungono direttamente la montagna e la Falesia di Morgia Quadra durante i fine settimana, contribuendo comunque all’indotto turistico del paese.

Durante il primo anno il Centro ha svolto un’intensa attività di informazione e orientamento turistico, offrendo assistenza personalizzata ai visitatori, gestendo l’accoglienza nei musei cittadini e accompagnando il pubblico alla scoperta della storia, dell’artigianato e delle tradizioni di Frosolone. Parallelamente è stata costruita una rete di collaborazioni con agenzie di viaggio, tour operator, guide turistiche, strutture ricettive e altri centri di informazione turistica del Molise e delle regioni limitrofe.

Importante anche la partecipazione a manifestazioni regionali e nazionali, tra cui La Notte Profumata di Sant’Elena, I Misteri di Campobasso e il Meraviglia Festival di Macchiagodena, occasioni che hanno contribuito ad accrescere la visibilità di Frosolone e ad avviare nuove collaborazioni.

L’analisi delle richieste ricevute nel corso dell’anno ha inoltre consentito di individuare gli ambiti di maggiore interesse da parte dei visitatori: montagna, trekking, Falesia Morgia Quadra, musei, eventi, ospitalità, area camper, turismo delle radici, mobilità, smart working e servizi di mediazione linguistica.

Ampio spazio è stato dedicato al patrimonio naturalistico della Montagnola Molisana, riconosciuta come area SIC e ZSC, che rappresenta uno dei principali elementi distintivi dell’offerta turistica locale.

Trekking, mountain bike, enduro, birdwatching, fotografia naturalistica, aree camping, l’Eremo di Sant’Egidio e soprattutto la Falesia di Morgia Quadra, oggi meta consolidata di numerosi climber provenienti da tutta Italia, costituiscono un patrimonio da valorizzare ulteriormente attraverso servizi e promozione mirata.

Nel corso della conferenza sono stati illustrati anche gli obiettivi strategici che guideranno l’attività del Centro nei prossimi anni: la destagionalizzazione dei flussi turistici; la valorizzazione della montagna e della Falesia Morgia Quadra; il rafforzamento della rete con operatori e istituzioni; l’attrazione di un pubblico sempre più giovane e internazionale; il consolidamento di un’accoglienza di qualità; l’incremento della permanenza media dei visitatori; il potenziamento delle sinergie con altre destinazioni turistiche regionali.

Rientra in questi obiettivi la collaborazione con il Comune di Termoli. Presente per l’occasione il primo cittadino della città adriatica, Nicola Balice, con il quale è stato annunciato un impegno congiunto volto a promuovere un’offerta turistica integrata capace di unire mare e montagna, valorizzando le diverse vocazioni del Molise attraverso itinerari esperienziali che mettano in rete spiagge, borghi, paesaggi naturali, tradizioni, artigianato ed eccellenze enogastronomiche. Una sinergia che rappresenta un importante passo avanti nella costruzione di un modello di promozione condivisa del territorio regionale, fondato sulla collaborazione tra amministrazioni e sulla capacità di offrire ai visitatori un’esperienza completa e autentica.

“Sono onorato di aver ricevuto l’invito del Sindaco di Frosolone – ha dichiarato Nicola Balice, Sindaco di Termoli – finalmente fare rete significa qualcosa di fisico, incontrarsi materialmente e sono felice di averlo fatto a Frosolone perché creiamo quel filo conduttore dalla costa all’Alto Molise che non può che dare valore aggiunto al turismo di tutti perché Termoli è la porta d’oriente, il volano, che si farà parte diligente per portare a conoscenza tutte le nostre tradizioni già radicate, renderle visibili a chi ci viene a trovare. E dalla costa, alla montagna dobbiamo essere tutti uniti in questo”.

“La giornata odierna rappresenta per noi una scommessa vinta e dimostra che investire in accoglienza porta i suoi frutti e fa la differenza – il commento del Sindaco di Frosolone, Pasquale De Lisio – L’ufficio di accoglienza turistica da quest’anno diventa definitivo, l’anno scorso era sperimentale, e sicuramente farà la differenza sul territorio di Frosolone e per tutti i paesi dell’Alto Molise. Crediamo molto in questo progetto anche per gli anni futuri e crediamo che tutto ciò possa dare anche maggiore professionalità sul territorio. La collaborazione con Termoli è un valore aggiunto. Ringrazio il Sindaco Balice che subito si è reso disponibile per far sì che i turisti della costa possano avere l’opportunità di fare una visita nelle meravigliose terre della montagna molisana”.