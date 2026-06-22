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Il Comune di Montelcilfone delibera un riconoscimento al medico Mariano Flocco

Photo of Redazione Redazione22 Giugno 2026

Su proposta del Sindaco, Giorgio Manes, il Comune di Montecilfone ha deliberato di organizzare una cerimonia pubblica per il conferimento di un riconoscimento, con il coinvolgimento delle istituzioni sanitarie, delle associazioni e della cittadinanza, al Dott. Mariano Flocco, per il suo impegno umano e professionale.

Con una mozione del Consiglio Comunale di Montecilfone, votata ad unanimità dalla maggioranza e dalla minoranza, sono stati altamente e positivamente valutati l’impegno e il servizio, presso l’Hospice di Larino del Dott. Mariano Flocco, nato a Montecilfone.

L’iniziativa del Comune di Montecilfone arriva parallelamente alla profonda analisi etica e umana che, in questi giorni, “Quel che resta dei giorni”, prima puntata della nuova stagione su RAI3 nazionale, di “Che ci faccio qui”, condotta da Domenico Iannacone, ha appena dedicato all’Hospice “Madre Teresa di Calcutta” di Larino, diretto dal dottor Mariano Flocco.

Un luogo dove non si aggiungono giorni alla vita, ma si prova a dare dignità ai giorni che restano. Nella determinazione del Comune di Montecilfone si afferma che il dott. Mariano Flocco, medico, si è distinto negli anni per l’impegno professionale, umano e scientifico profuso presso l’Hospice di Larino, struttura di riferimento per le cure palliative in Molise.

Il suo operato, afferma il Comune di Montecilfone, è riconosciuto in ogni dove come esempio di dedizione, competenza e umanità al servizio dei pazienti e delle loro famiglie, contribuendo a dare dignità e sollievo nelle fasi più delicate della vita. L’attività svolta dal dott. Flocco, afferma l’atto del Comune, ha accresciuto il prestigio della sanità molisana e ha rappresentato un valore aggiunto per l’intero territorio, compreso il Comune di Montecilfone.

Qui la terapia del dolore assume un valore clinico ed etico insieme: impedire che la sofferenza cancelli la persona anche nella fase terminale della malattia. Il dott. Mariano Flocco, dichiara il Sindaco Giorgio Manes, con la sua alta professionalità e la sua grande umanità, ha sublimato l’Hospice di Larino quale luogo dove ci si impegna per dare dignità ai giorni e alle persone, valorizzando le relazioni che si creano tra pazienti, medici, infermieri, operatori e familiari, facendo sentire la vita di ogni persona carica di senso e dignità.

 

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