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Jelsi, presentata la 221ª Festa del Grano: un patrimonio di fede, arte e identità molisana

Photo of Redazione Redazione11 Luglio 2026

Si è tenuta nella sede dell’Assessorato regionale alla Cultura (Ex Gil) di Campobasso, la conferenza stampa di presentazione della 221ª edizione della storica Festa del Grano di Jelsi, uno degli appuntamenti più intimi, identitari e rappresentativi dell’estate molisana. L’evento, che unisce indissolubilmente fede, cultura e intrattenimento, si svilupperà attraverso un ricco programma di iniziative lungo oltre un mese, trovando il suo culmine nella solenne giornata di domenica 26 luglio, in onore di Sant’Anna.

A fare gli onori di casa è stato il consigliere regionale Fabio Cofelice, delegato al Turismo e alla Cultura. Nel suo intervento, Cofelice ha voluto sottolineare non solo lo straordinario valore storico e antropologico della manifestazione per l’intero Molise, ma anche e soprattutto la forte valenza sociale e spirituale che quest’anno assume un rilievo ancora più profondo.

«La Festa del Grano di Jelsi rappresenta una pietra miliare del nostro patrimonio immateriale», ha dichiarato il consigliere regionale Fabio Cofelice. «Quest’anno, oltre a confermarsi un eccezionale volano di promozione turistica e culturale per la nostra regione, l’evento si carica di un significato simbolico importantissimo. Il comune molisano, attraverso il sudore della terra e la bellezza artistica dei suoi carri lavorati a mano, lancia al mondo intero un forte e limpido messaggio di pace e di unione tra i popoli, ricordandoci il valore profondo della condivisione e della solidarietà».

La conferenza ha svelato un cartellone di ampio respiro, capace di coniugare i solenni riti religiosi alle più moderne espressioni artistiche mentre giornata clou quella del 26 luglio, giorno in cui Jelsi rinnoverà lo spettacolare rito della sfilata delle Traglie e dei carri allegorici di grano, capolavori d’artigianato frutto dell’incessante e sapiente lavoro di intreccio compiuto da intere generazioni di jelsesi in segno di devozione a Sant’Anna.

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