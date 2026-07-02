Al via i saldi estivi 2026 in Molise dal 4 luglio al 1° settembre

Parte sabato 4 luglio 2026 la stagione dei saldi estivi 2026 in Molise, che si concluderà martedì 1° settembre. Confcommercio Molise e ADOC Molise rinnovano la loro storica sinergia per promuovere un vademecum di regole chiare, finalizzato a garantire la massima trasparenza, la sicurezza degli acquisti e il consolidamento del rapporto di fiducia tra negozianti e clienti, sottolineando l’importanza di sostenere il commercio di prossimità nei centri urbani della nostra regione, beneficiando al contempo di reali occasioni di risparmio in un clima di reciproca correttezza.

Il Decalogo per i “Saldi Chiari e Sicuri”

1. Trasparenza del prezzo: È obbligatorio indicare chiaramente il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto applicato in percentuale e il prezzo finale ridotto. In conformità con la normativa vigente (Direttiva Omnibus), il prezzo precedente indicato deve essere il più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi.

2. Cambio dei capi: La facoltà di cambiare il capo dopo l’acquisto è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In quel caso scatta l’obbligo di riparazione, sostituzione o rimborso. Si consiglia sempre di verificare le condizioni di cambio prima del pagamento.

3. Prova dei vestiti: La possibilità di provare i capi è rimessa alla disponibilità del negoziante. Il suggerimento è quello di favorire la prova per evitare successivi malintesi, sempre nel rispetto degli spazi e della cura dei prodotti.

4. Pagamenti digitali: Le carte di credito e i pagamenti elettronici (POS) devono essere sempre accettati da parte dei commercianti, senza costi aggiuntivi o soglie minime di spesa.

5. Assortimento merceologico: I prodotti offerti in saldo devono essere di carattere stagionale o di moda e far parte dello stock dell’esercizio commerciale, non acquistati appositamente per l’occasione.

“I saldi estivi rappresentano un momento cruciale sia per le imprese locali, che possono ottimizzare la gestione delle scorte, sia per i consumatori alla ricerca di qualità a prezzi accessibili – dichiarano congiuntamente il direttore Confcommercio Molise Irene Tartaglia e Nicola Criscuoli, presidente ADOC Molise – con la campagna ‘Saldi Estivi chiari e sicuri’ vogliamo dimostrare che la collaborazione tra chi vende e chi acquista è la chiave per far lavorare l’economia reale del Molise in modo sano, etico e privo di brutte sorprese