Il Molise protagonista al convegno nazionale sull’ABA: il centro “Io Sono Speciale” porta a Pescara due studi clinici

Il centro “Io Sono Speciale” di Campobasso rappresenterà il Molise alla quarta edizione del convegno nazionale “L’Intervento ABA nel Ciclo di Vita”, in programma il 18 luglio a Pescara. L’evento è tra i più importanti appuntamenti italiani dedicati all’Analisi del Comportamento Applicata (ABA) e al trattamento delle persone con disturbo dello spettro autistico (ASD).

L’équipe del centro prenderà parte ai lavori scientifici presentando due contributi che nascono dall’esperienza maturata sul campo e dall’attività quotidiana svolta con i bambini e le loro famiglie.

Nel corso della Poster Session, prevista dalle ore 13 alle 14.30, saranno illustrati due progetti di ricerca. Il primo, dal titolo “Implementazione dello Skill-Based Treatment nei diversi contesti di vita: un single case design”, sarà presentato da Laura Petrella e Sara Perna, con la collaborazione di Salvatore Vita. Lo studio analizza l’applicazione dello Skill-Based Treatment, metodologia comportamentale orientata allo sviluppo di abilità funzionali nei diversi contesti di vita, attraverso l’approfondimento di un caso clinico.

Il secondo lavoro affronta invece il tema della selettività alimentare, una delle difficoltà più diffuse nei bambini con disturbo dello spettro autistico. Il poster, intitolato “Approccio integrato alla selettività alimentare nell’ASD: protocollo EWS e training logopedico”, sarà illustrato da Veronica Izzi e Marianna Della Monica, sempre con la collaborazione di Salvatore Vita. Il progetto propone un modello multidisciplinare che combina intervento comportamentale e supporto logopedico per affrontare in modo integrato questa problematica.

La partecipazione al convegno rappresenta un importante momento di valorizzazione del lavoro svolto dal centro campobassano e offre all’équipe l’opportunità di confrontarsi con professionisti e realtà di riferimento a livello nazionale nel campo dell’ABA.

«Presenteremo due studi che sono il risultato di un percorso costruito con impegno insieme ai nostri bambini e alle loro famiglie», evidenzia il team di Io Sono Speciale. «Sarà un’occasione preziosa per condividere esperienze, approfondire le più recenti evidenze scientifiche e continuare a migliorare la qualità degli interventi rivolti alle persone con autismo».

La presenza del centro al convegno assume inoltre un significato importante per l’intero Molise, testimoniando l’attenzione del territorio verso la formazione continua, la ricerca e l’adozione di buone pratiche cliniche. Un impegno costante che punta a garantire percorsi terapeutici sempre più qualificati, personalizzati ed efficaci.