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Campobasso, al Centro “Io Sono Speciale” una giornata dedicata all’inclusione e alle opportunità

Tra i momenti più significativi della giornata, l’esperienza di Mattia, protagonista di un percorso culminato con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato

Photo of Redazione Redazione10 Giugno 2026

Una giornata all’insegna della condivisione, della crescita personale e dell’inclusione sociale quella vissuta al Centro “Io Sono Speciale” di Campobasso, che ha ospitato l’evento “Oltre le Barriere”, iniziativa pensata per valorizzare il ruolo del lavoro, dell’arte e delle relazioni nel percorso di autonomia delle persone con disturbo dello spettro autistico.

L’appuntamento ha coinvolto famiglie, operatori, associazioni e cittadini, creando un’occasione concreta di incontro e partecipazione. Obiettivo della manifestazione è stato quello di promuovere una cultura inclusiva capace di riconoscere e valorizzare le capacità individuali, favorendo la piena integrazione nella vita sociale e lavorativa.

Tra i momenti più significativi della giornata, l’esperienza di Mattia, protagonista di un percorso culminato con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Un risultato accolto con grande emozione dai presenti e, in particolare, dalla sua famiglia.

«Siamo davvero felici dei progressi compiuti da nostro figlio da quando frequenta il centro – ha raccontato il padre di MattiaHa affrontato un percorso importante di crescita e oggi questo traguardo rappresenta l’inizio di una nuova fase della sua vita».

Ampio spazio è stato dedicato anche alle attività artistiche e musicali. Grazie al progetto di musicoterapia coordinato dalla dottoressa Daria Tanno, i ragazzi hanno partecipato a sessioni di improvvisazione, utilizzando la musica come strumento di espressione personale e comunicazione. Ad accompagnare il programma, l’esibizione della giovane cantante Ginevra Biffarella, particolarmente apprezzata dal pubblico.

La manifestazione ha proposto inoltre il laboratorio culinario “Mani in pasta”, guidato dal maestro pizzaiolo Tony, che ha coinvolto i partecipanti nella preparazione delle pizze poi condivise durante la cena finale. Un momento semplice ma significativo, capace di trasformare la convivialità in occasione di socializzazione e inclusione.

Molto interesse ha suscitato anche la mostra artistica “L’Anima a Colori”, allestita negli spazi del centro. L’esposizione ha raccolto le opere realizzate dai ragazzi, lavori che attraverso colori, forme ed emozioni hanno raccontato sensibilità, vissuti ed esperienze personali.

Soddisfazione è stata espressa dai responsabili del Centro “Io Sono Speciale”, guidato da Alessandro Pascale, che hanno evidenziato come iniziative di questo tipo contribuiscano a diffondere una visione concreta dell’inclusione, fondata sulle opportunità e sulla partecipazione attiva.

Determinante anche la collaborazione del Mulino Caputo, resa possibile grazie all’impegno del maestro pizzaiolo Tony, che ha favorito un’importante occasione di collegamento tra il mondo produttivo e il percorso formativo dei ragazzi del centro.

L’azienda Centro Tartufi Molise ha contribuito al buon esito dell’iniziativa del maestro pizzaiolo Tony, mettendo a disposizione il tartufo.

Un contributo significativo è arrivato inoltre dall’Associazione Le Ali – Associazione Autismo Molise, realtà da anni impegnata nel sostegno delle persone autistiche e delle loro famiglie. Una sinergia che conferma il valore della collaborazione tra le diverse realtà del territorio nel promuovere progetti capaci di generare inclusione e crescita per l’intera comunità.

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