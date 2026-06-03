News dal Molise

La FISE Molise all’evento a Piazza di Siena

Photo of Redazione Redazione3 Giugno 2026

“Consapevolezza, esperienza, confronto con sé stessi in una delle arene più iconiche d’Italia”. Così Laura Praitano, presidente delegata della Fise Molise, commenta la partecipazione a Piazza di Siena dal 27 al 31 maggio, dopo due anni di assenza di una delegazione della nostra regione, e in occasione del centenario dell’istituzione della Federazione Italiana Sport Equestri.

Theo BartoliFlavio De Bellonia Maya Vitiello per la squadra cavalli, Agnese Zanon per l’individuale pony sono i giovani cavalieri e amazzoni molisani che hanno preso parte alla Coppa del Presidente, accompagnati dalla professionalità del campione olimpico Arnaldo Bologni, che sarà al fianco della Fise Molise anche in occasione di Fiecavalli Verona.

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