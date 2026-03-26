Educazione Stradale, a Montenero di Bisaccia la prima tappa del progetto ‘A passo sicuro’

Si è svolta a Montenero di Bisaccia la prima tappa del progetto “A passo sicuro“ il Format di Educazione e Sicurezza Stradale ideato e organizzato dall’Automobile Club Molise in collaborazione con la Provincia di Campobasso.

E’ stata una bellissima giornata durante la quale le Classi delle V elementari degli istituti scolastici di Montenero di Bisaccia di Mafalda hanno svolto il corso teorico in Aula per poi passare alla prova pratica sul percorso urbano allestito nella zona Anfiteatro del Centro commerciale Costaverde di Montenero di Bisaccia. Presenti circa 65 ragazzi e 10 insegnanti.

I ragazzi hanno risposto con grande sensibilità e partecipazione- ha dichiarato il Direttore dell’Automobile Club Molise Francesco Meleca- sia durante le lezioni teoriche, sia durante il Corso pratico che li ha visti cimentarsi con le bici messe a disposizione da AC Molise e Provincia di Campobasso in un percorso urbano realizzato con tutti i segnali e le indicazioni che ritrovano abitualmente tutti i giorni sulla loro strada.