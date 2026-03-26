Ginnastica ritmica, Campobasso ospita i campionati italiani di specialità Gold junior e senior di ginnastica ritmica

Ancora una volta Molise protagonista sul versante della ginnastica ritmica. Sabato 11 e domenica 12 aprile ‘La Molisana Arena’ – teatro ormai tradizionale di questo genere di eventi – a Campobasso ospiterà i campionati italiani di specialità ‘Gold’ junior e senior della disciplina con il coordinamento locale, ancora una volta, dello Sporting Bovianum della direttrice tecnica Antonella Policella.

Nelle scorse ore, la Federginnastica nazionale ha provveduto a definire il programma della due giorni. Al sabato tra le 9 e le 11 le senior di seconda fascia si disimpegneranno su cerchio e palla con a seguire le premiazioni. Dalle 11.15 alle 13.15, nella stessa categoria, spazio per clavette e nastro. Secondo questa stessa modalità sarà poi la volta delle senior di prima fascia con prima sessione nel pomeriggio tra le 14 e le 16 e successiva tra le 16.15 e le 18.15. A chiudere la giornata tra le 18.30 e le 20.30 le junior di seconda fascia su cerchio e palla.

Questa stessa categoria sarà impegnata anche il giorno dopo tra le 9 e le 11 su clavette e nastro. Poi tra le 11.15 e le 13.15 in pedana le junior di prima fascia, che avranno una seconda sessione tra le 13.45 e le 15.45 (con cerchio e palla in primis e a seguire con clavette e nastro).

A completare il programma, poi, tra le 16 e le 17 le prove degli esercizi di coppia. Al termine di ogni sessione, da protocollo è prevista la fase di cerimonia di premiazione.