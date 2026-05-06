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Provincia di Campobasso, a Palazzo Magno la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Prossimi – Giovani vicini, territori che ascoltano’

Photo of Redazione Redazione6 Maggio 2026

Nella Sala Consiliare ‘Antonio Carlone’ della Provincia di Campobasso si terrà domani, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 11, la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘Prossimi – Giovani vicini, territori che ascoltano’, promosso dalla Provincia di Campobasso, in partnership con la Provincia di Isernia, Arcadia Coop, Impresa Sociale, Nuovassistenza, Fondazione Turismo e Cultura Molise.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare i servizi e le opportunità dedicate ai giovani del territorio, con particolare attenzione al benessere psicologico, relazionale e sociale delle nuove generazioni.
Alla conferenza stampa interverranno i rappresentanti istituzionali e i partner del progetto.
Saranno presenti i Presidenti delle Province di Campobasso e Isernia, Giuseppe Puchetti e Daniele Saia.
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