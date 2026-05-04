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Slalom del Molise, Memorial Gianluca Battistini la firma di Amatruda sulla 33^ edizione

Il vincitore: “Difficile trovare le parole giuste per descrivere questa emozione”

Photo of Redazione Redazione4 Maggio 2026

E’ di Pasquale Amatruda su Radical SR4 con il tempo di 2’8”00 fatto registrare nella seconda manche di gara, la firma sul 33° slalom del Molise Memorial Gianluca Battistini, seconda tappa del campionato italiano assoluto. Alle sue spalle nella classifica assoluta si sono piazzati Salvatore Venanzio (Nova Proto) grazie ai 129 punti totalizzati nella seconda salita e Silvio Fiore al volante della Radical SR4 con 130,53 punti.

Una manifestazione, quella organizzata dall’Aci Molise con la collaborazione del comune di Pettoranello (con il sindaco Toto in prima linea) e il supporto della famiglia Battistini, che ha riscosso consensi da parte di appassionati e addetti ai lavori. Una gara svolta su un tracciato con tratti particolarmente veloci e altri guidati che i piloti hanno apprezzato molto.

In ricordo di un campione – A Pettoranello del Molise l’edizione numero 33 dello slalom del

Molise si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare Alex Zanardi. Successivamente, alla presenza delle autorità c’è stato il taglio del nastro sulla linea di partenza.

La gara – Nella salita di ricognizione (utile solo per mettere a punto i dettagli delle vetture) il più veloce è Saverio Miglionico che piazza la sua Osella PA 21 davanti a tutti con il crono di 2’11”11. Alle sue spalle Salvatore Venanzio al volante della Nova Proto distanziato di 11 centesimi. Terza piazza conquistata da Gianluca Miccio al volante della Radical SR4. Nella prima manche di gara a far registrare il miglior tempo è Salvatore Venanzio che mette insieme 129,55 punti. Alle sue spalle si piazza Silvio Fiore su Radical SR4 con un punteggio di 130, 53. Terza piazza per Gianluca Miccio anche lui su Radical SR4.

Nella seconda salita Miglionico è autore di un testa-coda che non gli consente di completare il tratto cronometrico. A vincere è Pasquale Amatruda che al volante della Radical Pro Sport fa registrare il miglior tempo parziale con 2’8”00. Piazza d’onore per Venanzio al volante della Nova Proto. A chiudere il podio parziale è Fiore (Radical) con 130,53 punti. Nella classifica generale al comando della corsa c’è proprio Amatruda davanti a Venanzio e Fiore. La terza ed ultima salita di gara vede primeggiare ancora Amatruda che ferma il cronometro a 2’10”31. Dietro di lui, a quattro centesimi si piazza Venanzio. Terzo Gianluca Miccio. Amatruda brinda al successo e si conferma pilota di grande prospettiva. Venanzio porta a casa punti preziosi per il tricolore così come Fiore. “E’ difficile trovare le parole giuste per descrivere l’emozione – le prime parole del vincitore – qui oggi insieme a me si sono confrontati i migliori piloti della specialità e aver vinto è qualcosa che mi rende felicissimo. E’ stata una bellissima gara su un percorso altamente tecnico”.

 

 

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