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Campobasso rende omaggio alla memoria di Antonio De Marinis: premio al merito a Veronica Bitonti

Photo of Redazione Redazione6 Maggio 2026


Campobasso si prepara a rendere omaggio alla memoria di Antonio De Marinis in occasione di un appuntamento di alto profilo culturale e civile in programma sabato 9 maggio 2026, alle ore 17.00, nella prestigiosa cornice del Convitto Nazionale “Mario Pagano”.

L’iniziativa, promossa congiuntamente dall’Inner Wheel Club Campobasso e dal Centro Studi Molisano, nasce con l’obiettivo di custodire e tramandare l’eredità morale, culturale e umana di Antonio De Marinis, figura di riferimento per il territorio e per il mondo della formazione.

Nel corso della cerimonia sarà conferito il Premio al Merito per il percorso formativo di eccellenza universitaria e post laurea alla dott.ssa Veronica Bitonti, quale riconoscimento di un percorso accademico contraddistinto da impegno, qualità e risultati di particolare rilievo.

L’evento si propone come un momento di riflessione sul valore dello studio quale strumento di crescita personale, sociale e civile, ponendo al centro del dibattito il tema del merito nei percorsi di accesso alla conoscenza e nella valorizzazione delle eccellenze del territorio.

Dopo i saluti istituzionali, il programma prevede il ricordo della figura di Antonio De Marinis a cura di Basilio Ciucci, seguito dall’intervento di Giuseppe Reale, che approfondirà il tema del valore del merito negli studi e nei percorsi di formazione. Il conferimento del premio alla dott.ssa Veronica Bitonti sarà introdotto da Cecilia Cazzola, prima delle conclusioni affidate all’insignita.

Un appuntamento che unisce memoria, cultura e valorizzazione del talento, riaffermando il ruolo fondamentale dell’istruzione come motore di sviluppo e crescita della comunità.

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