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Playoff serie C, disposizioni alla viabilità nell’area dello Stadio ‘Molinari’ in occasione di Campobasso – Potenza

Photo of Redazione Redazione9 Maggio 2026

In occasione dell’incontro di calcio Campobasso–Potenza, valido per il 1° turno della Fase nazionale dei Play Off di Serie C 2025–2026, in programma domenica 10 maggio 2026 alle ore 20:00, e in attuazione delle determinazioni assunte dal GOS nella riunione del 7 maggio 2026, la Polizia Municipale ha disposto, con propria ordinanza, alcune misure di regolamentazione della viabilità nell’area dello Stadio “Molinari”.

Sarà vietato il transito e la sosta, fatta eccezione per i veicoli debitamente autorizzati, nell’area di parcheggio prospiciente l’ingresso della “Tribuna laterale coperta” e lungo la strada comunale Selva Piana, nel tratto compreso dall’intersezione con la Strada comunale Campobasso–Busso fino all’area perimetrale dello Stadio, in corrispondenza dell’ingresso principale della medesima “Tribuna laterale coperta”.

Sarà possibile parcheggiare nell’area della Motorizzazione Civile, individuata come zona alternativa per gli spettatori e per tutti coloro che raggiungeranno l’impianto sportivo.

Le misure saranno in vigore dalle ore 15 alle ore 24 di domenica 10 maggio 2026 e saranno indicate mediante apposita segnaletica stradale verticale.

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