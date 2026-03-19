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Presentato il progetto ‘A passo sicuro’: educazione stradale al centro per i più giovani

Photo of Redazione Redazione19 Marzo 2026

Nella sede della Provincia di Campobasso, questa mattina la conferenza stampa di presentazione del progetto di Educazione e Sicurezza Stradale “A passo sicuro”, promosso dall’Automobile Club Molise in collaborazione con la Provincia di Campobasso.

Presenti il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, il presidente dell’ACI Molise, Riccardo Tesone, il coordinatore del progetto Isidoro Lafarciola e il Direttore dell’ACI Molise, Francesco Meleca, insieme ai sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto, una rappresentanza di personale delle rispettive Polizie Locali e alcuni Dirigenti Scolastici dei plessi in cui si terrà il progetto.

L’iniziativa, rivolta agli alunni delle scuole elementari del territorio, prevede sei tappe distribuite nel corso del 2026 e si propone di coniugare momenti formativi teorici con attività pratiche, al fine di trasmettere ai più giovani una corretta cultura della sicurezza stradale.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato il format del progetto, che si avvale anche di un percorso mobile attrezzato, messo a disposizione dalla Provincia di Campobasso, lungo circa 40 metri e dotato di segnaletica stradale, utile a ricreare un contesto urbano realistico in cui i bambini potranno sperimentare direttamente quanto appreso in aula.

Le tappe interesseranno i comuni di Montenero di Bisaccia, Larino, Frosolone, Ferrazzano, Castel San Vincenzo e Termoli, coinvolgendo numerosi studenti in un percorso educativo che mira a formare cittadini consapevoli e futuri utenti della strada responsabili.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è stato il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, che ha dichiarato: “Abbiamo accolto con convinzione questo progetto perché investire sulla sicurezza stradale significa investire sul futuro delle nostre comunità. Educare i più giovani al rispetto delle regole e alla consapevolezza dei rischi è fondamentale per costruire una cultura della prevenzione che parta proprio dalle nuove generazioni. La collaborazione con l’Automobile Club Molise rappresenta un esempio virtuoso di sinergia istituzionale al servizio del territorio e delle scuole”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Automobile Club Molise nella promozione della sicurezza stradale, con l’obiettivo di fornire ai bambini strumenti concreti per vivere la strada in modo sicuro e responsabile.

Al termine del percorso formativo, i partecipanti riceveranno il “Libro Gioco dell’Educazione Stradale” e, superando le prove pratiche, la “Patente rosa di Buon Pedone”, simbolico riconoscimento di un primo importante passo verso una mobilità consapevole.

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