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Servizio Civile Universale: 4 posti in Molise con il progetto ‘Radici Antiche, Germogli Nuovi’

Photo of Redazione Redazione19 Marzo 2026
Nell’ambito del bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, è attiva in Molise una nuova opportunità di Servizio Civile Universale con il progetto “Radici Antiche, Germogli Nuovi”, promosso dalla Fondazione Amesci in collaborazione con Arteteca Molise APS.

 

Il progetto, dalla durata di 12 mesi, si svolgerà presso la sede operativa di Arteteca Molise a Guardiaregia (CB) e mette a disposizione 4 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di tutelare e rigenerare la biodiversità nelle aree interne, spesso esposte al rischio di abbandono e degrado. Attraverso attività di monitoraggio e mappatura del patrimonio boschivo, il progetto punta a rafforzare la prevenzione dei rischi ambientali e a promuovere una conoscenza più consapevole del territorio. Accanto alla dimensione tecnica, centrale è anche quella culturale e partecipativa: “Radici Antiche, Germogli Nuovi” intende diffondere una cultura ambientale condivisa, stimolando comportamenti sostenibili e un coinvolgimento attivo della comunità, in particolare delle giovani generazioni.

Per visionare la scheda completa del progetto è possibile cliccare qui: https://serviziocivile.amesci.org/bandi/BANDO_SC_2026/progetti/progetto_ARTETECA_MOLISE_RADICI_ANTICHE_GERMOGLI_NUOVI.pdf

Per candidarsi:
È necessario essere in possesso delle credenziali SPID e inviare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda Online) al seguente link:
https://domandaonline.serviziocivile.it

C’è tempo per candidarsi fino all’8 aprile 2026 ore 14:00.

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