Servizio Civile Universale: 4 posti in Molise con il progetto ‘Radici Antiche, Germogli Nuovi’

Nell’ambito del bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, è attiva in Molise una nuova opportunità di Servizio Civile Universale con il progetto “Radici Antiche, Germogli Nuovi”, promosso dalla Fondazione Amesci in collaborazione con Arteteca Molise APS.

Il progetto, dalla durata di 12 mesi, si svolgerà presso la sede operativa di Arteteca Molise a Guardiaregia (CB) e mette a disposizione 4 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di tutelare e rigenerare la biodiversità nelle aree interne, spesso esposte al rischio di abbandono e degrado. Attraverso attività di monitoraggio e mappatura del patrimonio boschivo, il progetto punta a rafforzare la prevenzione dei rischi ambientali e a promuovere una conoscenza più consapevole del territorio. Accanto alla dimensione tecnica, centrale è anche quella culturale e partecipativa: “Radici Antiche, Germogli Nuovi” intende diffondere una cultura ambientale condivisa, stimolando comportamenti sostenibili e un coinvolgimento attivo della comunità, in particolare delle giovani generazioni.