Servizio Civile Universale: 4 posti in Molise con il progetto ‘Radici Antiche, Germogli Nuovi’
Il progetto, dalla durata di 12 mesi, si svolgerà presso la sede operativa di Arteteca Molise a Guardiaregia (CB) e mette a disposizione 4 posti per giovani tra i 18 e i 28 anni.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di tutelare e rigenerare la biodiversità nelle aree interne, spesso esposte al rischio di abbandono e degrado. Attraverso attività di monitoraggio e mappatura del patrimonio boschivo, il progetto punta a rafforzare la prevenzione dei rischi ambientali e a promuovere una conoscenza più consapevole del territorio. Accanto alla dimensione tecnica, centrale è anche quella culturale e partecipativa: “Radici Antiche, Germogli Nuovi” intende diffondere una cultura ambientale condivisa, stimolando comportamenti sostenibili e un coinvolgimento attivo della comunità, in particolare delle giovani generazioni.
Per visionare la scheda completa del progetto è possibile cliccare qui: https://serviziocivile.amesci.org/bandi/BANDO_SC_2026/progetti/progetto_ARTETECA_MOLISE_RADICI_ANTICHE_GERMOGLI_NUOVI.pdf
Per candidarsi:
È necessario essere in possesso delle credenziali SPID e inviare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda Online) al seguente link:
https://domandaonline.serviziocivile.it
C’è tempo per candidarsi fino all’8 aprile 2026 ore 14:00.