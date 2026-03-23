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Castelpetroso IN…CANTO: un’armonia d’argento che onora il Molise

Photo of Redazione Redazione23 Marzo 2026

di Monia Tamburri

C’è un momento preciso in cui la tensione dei mesi di preparazione si scioglie, lasciando il posto a una vibrazione che attraversa il petto: è il momento in cui le singole voci smettono di essere tali e diventano un’unica, potente armonia. Il Coro “Castelpetroso IN…CANTO” ha vissuto questa magia lo scorso 14 marzo presso il Conservatorio “Licinio Refice” di Frosinone, rappresentando con orgoglio il Molise nella sezione “Cori” del prestigioso concorso bandito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Il nostro viaggio verso la valorizzazione della musica popolare e amatoriale era iniziato lo scorso dicembre, con il superamento della fase regionale al Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso. Arrivare alla finale nazionale di Frosinone è stato un onore, ma anche un carico di responsabilità che non nascondiamo di aver avvertito nei giorni precedenti.

Tuttavia, il confronto stimolante con le numerose realtà corali, folkloriche e bandistiche provenienti da tutta Italia ha trasformato la preoccupazione in pura bellezza. In quel clima di gioia e commozione, ogni tassello del nostro mosaico umano e professionale è andato al suo posto.

Oggi festeggiamo un risultato grandioso: il secondo posto a livello nazionale. Questa medaglia d’argento non è solo una posizione in classifica, ma il riflesso di un percorso costruito nota dopo nota. È la conferma che la cura del suono, la scelta attenta del repertorio e la precisione nell’esecuzione hanno saputo toccare le corde della commissione di esperti.

“Questo traguardo non è un punto d’arrivo, ma uno splendido slancio verso nuovi obiettivi, con la consapevolezza che insieme possiamo continuare a crescere e a emozionare”.

Nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile senza una squadra straordinaria. Il mio ringraziamento più profondo va ai Maestri e amici Stefano Di Sisto, Annibale Colaneri e Marco Tamburri, per il loro prezioso supporto umano e professionale.

Ma il cuore pulsante del coro è il nostro Direttore Loredana Vacca. A lei, “faro” essenziale, instancabile e tenace, va la gratitudine di tutti noi coristi. Con una dedizione totale e una sensibilità fuori dal comune, plasma le nostre voci, ci incoraggia a superare i limiti e guida il gruppo con un impegno generoso che non chiede nulla in cambio, se non la gioia del risultato condiviso.

Siamo profondamente commossi dalle attestazioni di stima che ci stanno giungendo. Le parole del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale, che ci hanno sostenuto sin dal primo istante ricordandoci che avevamo “già vinto” per il solo fatto di rappresentare il territorio, ci riempiono di orgoglio.

Portare il nome di Castelpetroso su un podio nazionale è il nostro modo di ringraziare chi crede in noi. Torniamo da questa esperienza con una gioia autentica e la certezza che, finché ci saranno passione e unione, la nostra musica continuerà a raccontare l’anima del nostro Castelpetroso e del nostro Molise.

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