Turismo, il Molise fa squadra: al via l’HUB territoriale tra servizi e formazione

Presentato nella sede dell’assessorato regionale al Turismo ealla Cultura l’HUB turistico territoriale, nell’ambito dell’intervento ‘Destinazione Molise’.

Si tratta di un progetto molto importante che punta alla crescita strutturale del settore in regione e che coinvolge tutti coloro che sono impegnati sul fronte dell’accoglienza, sostenendoli dal punto divista dell’organizzazione, della promozione e della formazione. Ad occuparsene saranno le società ‘Planetcall Direct e JustMo’.

Procedendo con ordine: è stato innanzitutto istituito un numero di telefono dedicato:0874/1625252. E’ già attivo e lo è sempre, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. C’è un team qualificato di operatori che risponde per assecondare qualsiasi tipo di esigenza da parte degli addetti ai lavori, lo stesso team che contatterà tutti i soggetti interessati per aggiornarli e fornire continua assistenza. Inoltre, chiamando a questo numero è possibile iscriversi a un canale WhatsApp Broadcast che permette di accedere in tempo reale a una serie di informazioni utili econsente di fare “rete”, proprio in linea con il concetto cardine del progetto.

A questa squadra è affiancata una redazione di giornalisti ed esperti del settore che invece si occupa direttamente della gestione del sito Visit Molise e di tutti i canali ad esso collegati, attraverso un’azione di supporto tecnico e operativo che garantirà massima visibilità agli eventi e alle iniziative di imprese del settore e associazioni. Nello specifico, la redazione avrà il compito di facilitare l’utilizzo del portale e dei social, raccogliere tutte le info e nel contempo cercare notizie utili in modo da creare un archivio sempre più ampio e qualificato. Grazie a tale archivio e con l’introduzione di un sistema Chatbot (Intelligenza Artificiale), il turista potrà ricevere immediatamente e in modo dettagliato (e in base alle sue specifiche esigenze) informazioni su ciò che accade in Molise: eventi in programma, luoghi più vicini da visitare etc.

Poi c’è la parte dedicata alla formazione: 167 ore di lezione, (completamente gratuite), che si possono svolgere sia in presenza che comodamente online e che saranno ripetute in tre cicli a Termoli, Campobasso e Isernia.

Si tratta di corsi altamente qualificati su vari aspetti del marketing del Turismo, della comunicazione, sull’utilizzo dei social, la gestione dei rapporti con l’utenza e dei conflitti, su come organizzare piccoli o grandi manifestazioni, ma anche tutte le novità fiscali e burocratiche che riguardano da vicino le attività, senza dimenticare un intero modulo dedicato alla lingua inglese. Al termine del ciclo didattico, ai partecipanti sarà consegnato un certificato di “Ambasciatore regionale dell’ospitalità del Molise”, una sorta di riconoscimento di qualità che può esibire pubblicamente e che conferma l’impegno profuso.

Le info sui calendari delle lezioni saranno presto reperibili tramite il numero telefonico dedicato, su Visit Molise e sui social e attraverso i media. Per partecipare è semplicissimo: basta presentarsi nella sede che ospita il corso oppure collegarsi al link che sarà pubblicato sui vari canali legati al progetto. Si parte subito a Termoli dove è stato siglato un accordo con l’Università, infatti la sede dei corsi che partiranno fra pochi giorni si terrà presso la sede dell’Unimol in via Duca degli Abruzzi e con lo stesso Ateneo sono in cantiere iniziative che coinvolgeranno sia le imprese che gli studenti del Corso di laurea in Scienze turistiche in un’ottica di collaborazione proficua tra istituzioni e tra mondo accademico e del lavoro. Gli operatori del Basso Molise che vogliono prendere parte gratuitamente a questo primo corso possono rivolgersi al numero dell’HUB 0874/1625252 o consultare il portale www.visitmolise.euIl progetto prevede infine anche la creazione di video che puntano a rinnovare e rendere accattivante l’immagine del Molise.

“Con l’HUB turistico territoriale – ha affermato il Consigliere regionale, delegato a Turismo e Cultura Fabio Cofelice – intendiamo imprimere nuovo slancio per una visione più moderna e innovativa del turismo in Molise. Tra i nostri obiettivi, infatti, c’è quello di creare una rete che metta insieme istituzioni, operatori e comunità locali: riteniamo che questa sia la strada giusta per valorizzare il nostro territorio e le nostre eccellenze. Attraverso la formazione, quindi, miriamo a rendere il Molise sempre più attrattivo e competitivo, supportando e affiancando quanti ogni giorno lavorano in questo settore. Una sfida importante che, come Assessorato, abbiamo deciso di cogliere perché crediamo fortemente che il turismo possa essere uno dei volani principali dello sviluppo e della crescita del nostro amato Molise.”