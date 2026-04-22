Cultura

Turismo, il Molise fa squadra: al via l’HUB territoriale tra servizi e formazione

Photo of Redazione Redazione22 Aprile 2026

Presentato nella sede dell’assessorato regionale al Turismo ealla Cultura l’HUB turistico territoriale, nell’ambito dell’intervento ‘Destinazione Molise’.

Si tratta di un progetto molto importante che punta alla crescita strutturale del settore in regione e che coinvolge tutti coloro che sono impegnati sul fronte dell’accoglienza, sostenendoli dal punto divista dell’organizzazione, della promozione e della formazione. Ad occuparsene saranno le società ‘Planetcall Direct e JustMo’.

Procedendo con ordine: è stato innanzitutto istituito un numero di telefono dedicato:0874/1625252. E’ già attivo e lo è sempre, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00. C’è un team qualificato di operatori che risponde per assecondare qualsiasi tipo di esigenza da parte degli addetti ai lavori, lo stesso team che contatterà tutti i soggetti interessati per aggiornarli e fornire continua assistenza. Inoltre, chiamando a questo numero è possibile iscriversi a un canale WhatsApp Broadcast che permette di accedere in tempo reale a una serie di informazioni utili econsente di fare “rete”, proprio in linea con il concetto cardine del progetto.

A questa squadra è affiancata una redazione di giornalisti ed esperti del settore che invece si occupa direttamente della gestione del sito Visit Molise e di tutti i canali ad esso collegati, attraverso un’azione di supporto tecnico e operativo che garantirà massima visibilità agli eventi e alle iniziative di imprese del settore e associazioni. Nello specifico, la redazione avrà il compito di facilitare l’utilizzo del portale e dei social, raccogliere tutte le info e nel contempo cercare notizie utili in modo da creare un archivio sempre più ampio e qualificato. Grazie a tale archivio e con l’introduzione di un sistema Chatbot (Intelligenza Artificiale), il turista potrà ricevere immediatamente e in modo dettagliato (e in base alle sue specifiche esigenze) informazioni su ciò che accade in Molise: eventi in programma, luoghi più vicini da visitare etc.

Poi c’è la parte dedicata alla formazione: 167 ore di lezione, (completamente gratuite), che si possono svolgere sia in presenza che comodamente online e che saranno ripetute in tre cicli a Termoli, Campobasso e Isernia.

Si tratta di corsi altamente qualificati su vari aspetti del marketing del Turismo, della comunicazione, sull’utilizzo dei social, la gestione dei rapporti con l’utenza e dei conflitti, su come organizzare piccoli o grandi manifestazioni, ma anche tutte le novità fiscali e burocratiche che riguardano da vicino le attività, senza dimenticare un intero modulo dedicato alla lingua inglese. Al termine del ciclo didattico, ai partecipanti sarà consegnato un certificato di “Ambasciatore regionale dell’ospitalità del Molise”, una sorta di riconoscimento di qualità che può esibire pubblicamente e che conferma l’impegno profuso.

Le info sui calendari delle lezioni saranno presto reperibili tramite il numero telefonico dedicato, su Visit Molise e sui social e attraverso i media. Per partecipare è semplicissimo: basta presentarsi nella sede che ospita il corso oppure collegarsi al link che sarà pubblicato sui vari canali legati al progetto. Si parte subito a Termoli dove è stato siglato un accordo con l’Università, infatti la sede dei corsi che partiranno fra pochi giorni si terrà presso la sede dell’Unimol in via Duca degli Abruzzi e con lo stesso Ateneo sono in cantiere iniziative che coinvolgeranno sia le imprese che gli studenti del Corso di laurea in Scienze turistiche in un’ottica di collaborazione proficua tra istituzioni e tra mondo accademico e del lavoro. Gli operatori del Basso Molise che vogliono prendere parte gratuitamente a questo primo corso possono rivolgersi al numero dell’HUB 0874/1625252 o consultare il portale www.visitmolise.euIl progetto prevede infine anche la creazione di video che puntano a rinnovare e rendere accattivante l’immagine del Molise.

“Con l’HUB turistico territoriale – ha affermato il Consigliere regionale, delegato a Turismo e Cultura Fabio Cofelice – intendiamo imprimere nuovo slancio per una visione più moderna e innovativa del turismo in Molise. Tra i nostri obiettivi, infatti, c’è quello di creare una rete che metta insieme istituzioni, operatori e comunità locali: riteniamo che questa sia la strada giusta per valorizzare il nostro territorio e le nostre eccellenze. Attraverso la formazione, quindi, miriamo a rendere il Molise sempre più attrattivo e competitivo, supportando e affiancando quanti ogni giorno lavorano in questo settore. Una sfida importante che, come Assessorato, abbiamo deciso di cogliere perché crediamo fortemente che il turismo possa essere uno dei volani principali dello sviluppo e della crescita del nostro amato Molise.”

Photo of Redazione Redazione22 Aprile 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Le voci dello Zecchino tornano in scena: emozioni e beneficenza al Savoia

22 Aprile 2026

L’Agrario di Larino protagonista del 5° Campionato Studenti dei Tecnici Agrari d’Italia di ‘potatura dell’olivo allevato a vaso policonico’

21 Aprile 2026

Campobazar, domenica 19 aprile ritorna la festa del riuso

7 Aprile 2026

3 Aprile 1926 – 3 Aprile 2026: il secolo luminoso del Teatro Savoia di Campobasso

2 Aprile 2026

Prima esperienza Erasmus+ per gli alunni delle classi terze della secondaria dell’ I.C. Alighieri -Jovine

28 Marzo 2026

Il Comune di Campobasso celebra il talento di Cosimo Testa, giovane chef argento ai tricolori della cucina italiana

27 Marzo 2026

Castelpetroso IN…CANTO: un’armonia d’argento che onora il Molise

23 Marzo 2026

Nella Sala Consiliare della Provincia di Campobasso la presentazione del progetto dell’ACI Molise ‘A passo sicuro’

17 Marzo 2026

“Giornate FAI di Primavera”, il 21 e 22 marzo 2026 alla scoperta di Riccia

17 Marzo 2026

La scuola molisana che conquista Didacta: la Petrone protagonista a Firenze con la “Didattica da Fuoriclasse”

13 Marzo 2026

Benefit Competition, menzione speciale per l’azienda molisana Cobalto alla tappa di Brindisi

12 Marzo 2026

Unimol, nuovo punto ristoro all’interno del Campus universitario Vazzieri di Campobasso

10 Marzo 2026

A Sanremo Casa Molise chiude con un bilancio estremamente positivo

1 Marzo 2026

Sanremo, Nayt racconta il suo Molise: “Posto magico, torno presto”

27 Febbraio 2026

7XEL e NOTHING raccontano il loro mondo, da Campobasso al cuore del rap

25 Febbraio 2026

“Casa Molise a Sanremo”, al Festival anche uno spazio della ventesima regione d’Italia

24 Febbraio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa