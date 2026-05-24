Orientamento e futuro, alla San Giovanni Bosco di Isernia un percorso tra carriere, talenti e nuove prospettive

Nella scuola non si studia soltanto: si cresce, si scoprono passioni e si immagina il proprio futuro. È da questa idea che nasce il progetto realizzato dalle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo ‘San Giovanni Bosco’ di Isernia, un percorso dedicato all’orientamento e alla scoperta delle carriere umanistiche, linguistiche, STEM, tecnico-professionali, artistiche e sportive attraverso esperienze, incontri e attività di approfondimento, in collaborazione con Holder Formazione.

I ragazzi hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino professioni legate al mondo della cultura, della comunicazione, della scrittura, dell’insegnamento, dell’arte, dell’informazione, della scienza e della tecnologia, riflettendo sui propri interessi e sulle competenze necessarie per affrontare il futuro con maggiore consapevolezza. Il progetto ha rappresentato non solo un momento di formazione, ma anche un’occasione per dare voce alle curiosità, ai sogni e alle idee degli studenti.

L’evento conclusivo, articolato in una serie di laboratori didattici legati ai diversi percorsi svolti, si è tenuto nel fine settimana a Campitello Matese, prevedendo workshop e attività di outdoor education.

Un sentito ringraziamento va al Dirigente Scolastico, Giuseppe Posillico, e al DSGA, Patrizia Paolino, per il costante supporto organizzativo e la collaborazione offerta durante tutte le fasi del progetto. Grazie al loro impegno è stato possibile realizzare attività formative, laboratori e project work che hanno coinvolto gli studenti in esperienze concrete e di grande valore orientativo ed educativo.

Si ringraziano inoltre i docenti coinvolti nella realizzazione e nello svolgimento del progetto: Monia Cozzolino, Rosaria Ferraiuolo, Eleonora Antonelli, Fabiana Abbazia, Michael Messina e Dora Formato, Rita Procaccini, Luciana Fiorini, Valeria Romano, Francesco Picciano, Gennaro Niro, Loredana Vacca, Lavinia Pompili e Debora Petrecca, per la disponibilità, la collaborazione e il contributo didattico offerto durante le diverse attività.

A seguire, troverete gli articoli realizzati dagli alunni delle classi terze sui diversi percorsi di orientamento — STEM, umanistico e tecnico-professionale — coordinati dai docenti Cozzolino, Ferraiuolo, Antonelli, Abbazia, Messina e Formato.

Racconti, impressioni e approfondimenti che testimoniano il lavoro svolto e il valore di un’esperienza capace di unire scuola, orientamento e creatività.

La nostra esperienza nella scoperta delle carriere umanistiche

Nel mese scorso, alcuni studenti delle classi terze hanno partecipato a un corso pomeridiano extrascolastico dedicato all’orientamento e alla scoperta delle carriere umanistiche.

Durante il progetto, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere più da vicino diverse professioni legate al mondo della comunicazione, della cultura e dell’arte, approfondendo il ruolo e le competenze richieste da ciascun mestiere. Tra le figure professionali scoperte c’è stata quella dell’addetto stampa, che si occupa della gestione e della diffusione delle informazioni al pubblico, ruolo diverso da quello del giornalista. Gli studenti hanno inoltre approfondito il lavoro del curatore museale, responsabile dell’organizzazione, della conservazione e della valorizzazione di collezioni artistiche e storiche.

Uno degli aspetti più interessanti del percorso è stato comprendere come anche le professioni umanistiche stiano cambiando grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, oggi sempre più presente come supporto nelle attività di comunicazione, ricerca e organizzazione culturale.

Il progetto si è concluso con un laboratorio didattico realizzato nel corso di due giornate trascorse a Campitello Matese, un’importante occasione di condivisione che ha permesso agli studenti di riflettere sull’esperienza vissuta e sulle nuove conoscenze acquisite.

F. P. F. A, E. G. A. R

Studenti alla scoperta della medicina

Recentemente, un gruppo di alunni delle classi terze ha partecipato a un progetto di orientamento STEM. I ragazzi si sono cimentati in attività legate alle discipline che potrebbero caratterizzare il loro futuro, come medicina, scienze, ingegneria e matematica.

Nel corso dell’ultimo mese, durante i pomeriggi, gli studenti hanno dedicato il loro tempo ad attività pensate per comprendere meglio le diverse discipline, con l’obiettivo di individuare quelle più vicine alle proprie passioni e inclinazioni per il futuro.

Al termine dei corsi, grazie all’impegno dimostrato, hanno partecipato a una breve uscita didattica di due giorni a Campitello Matese. In questa occasione hanno potuto consolidare quanto appreso, attraverso momenti di gioco, confronto e condivisione.

L’esperienza si è rivelata coinvolgente e significativa, contribuendo ad arricchire le conoscenze e a rafforzare lo spirito di gruppo.

A. T. – A. M. – F. I. – A. D. M.

Un progetto di crescita

Durante i pomeriggi dei mesi di aprile e maggio, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Isernia (IS) hanno partecipato al progetto “Orientiamoci al Futuro”, con l’obiettivo di approfondire alcune tematiche legate al mondo del lavoro, suddivisi in base alle proprie passioni e attitudini.

Il progetto ha abbracciato diverse aree disciplinari, tra cui le carriere STEM, umanistiche, linguistiche, artistiche, sportive e tecnico-professionali. Gli studenti hanno partecipato a quattro incontri pomeridiani della durata di tre o quattro ore ciascuno, durante i quali hanno svolto ricerche e attività che hanno permesso loro di approfondire ciò che vorrebbero fare in futuro, collaborando anche tra i diversi gruppi.

In particolare, gli alunni del percorso STEM hanno realizzato una presentazione per illustrare quanto appreso durante il percorso, grazie anche alle numerose informazioni e attività di approfondimento fornite dai docenti. Il progetto si è concluso con un’uscita didattica di due giorni a Campitello Matese, durante la quale i ragazzi hanno presentato i propri lavori e consolidato le conoscenze acquisite a scuola.

Per gli studenti, questo percorso ha rappresentato una significativa opportunità di crescita, poiché ha permesso loro di comprendere meglio cosa significhi entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le proprie passioni. Inoltre, l’esperienza fuori dall’ambiente scolastico ha contribuito allo sviluppo del senso di responsabilità e alla crescita personale, grazie anche al tempo trascorso insieme ai compagni.

A.G -S. D. N

Studenti alla scoperta delle carriere S.T.E.M.

Durante l’ultimo mese dell’anno scolastico 2025-2026, gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Isernia hanno partecipato ai corsi di formazione e orientamento S.T.E.M.

Il percorso, articolato in quattro incontri, si è concluso con un breve soggiorno a Campitello Matese nei giorni 23-24 maggio.

Nel percorso STEM gli studenti hanno svolto attività di ricerca e approfondimento sulle principali professioni scientifiche e tecnologiche, realizzando presentazioni multimediali sui possibili sbocchi lavorativi futuri.

I ragazzi si dichiarano soddisfatti di questa esperienza fuori sede e grati per il lavoro svolto dai docenti e dai tutor a cui sono stati affidati.

V. V. – N. D. S. – D. I. S. D. V. –A. D. P.

Costruire il futuro con la tecnologia: un’esperienza di orientamento

Durante il percorso di orientamento alle carriere tecnico-professionali, guidato dal professor Messina, noi studenti abbiamo avuto l’opportunità di partecipare a un’esperienza formativa molto interessante e coinvolgente. Attraverso attività pratiche e laboratori svolti in presenza, abbiamo realizzato siti web dedicati alla promozione e alla gestione delle nostre future attività professionali.

Questo progetto ci ha permesso non solo di acquisire nuove competenze digitali e tecniche, ma anche di comprendere quanto oggi la tecnologia sia fondamentale nel mondo del lavoro. Creare un sito web significa saper comunicare, organizzare informazioni e valorizzare le proprie capacità professionali in modo moderno ed efficace.

Il corso laboratoriale è stato un momento importante di crescita personale e scolastica. Lavorando insieme, abbiamo imparato a collaborare, a confrontarci e a sviluppare idee innovative. Inoltre, questa esperienza ci ha fatto riflettere sulle possibilità offerte dalle carriere tecnico-professionali, che rappresentano oggi una concreta opportunità per il futuro dei giovani.

Grazie al supporto del professor Messina, abbiamo scoperto quanto sia importante unire teoria e pratica per affrontare il mondo del lavoro con maggiore consapevolezza e preparazione. Le attività svolte ci hanno aiutato a capire che le competenze tecniche, unite alla creatività e all’impegno, possono aprire molte strade professionali.

Questo percorso di orientamento è stato quindi un’esperienza positiva e formativa, che ci ha avvicinato al nostro futuro professionale e ci ha fatto comprendere il valore dell’innovazione e delle competenze digitali nella società di oggi.

A. D. M. – M. A. – A. C. – A. H.