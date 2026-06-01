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Guardia di Finanza e scout insieme a Termoli per educare alla legalità e alla sicurezza in mare

Photo of Redazione Redazione1 Giugno 2026

Nel quadro delle iniziative volte a promuovere la cultura della legalità economica e della sicurezza tra le giovani generazioni, la Guardia di Finanza ha preso parte attivamente al campo regionale “Piccola Orma”, organizzato dall’AGESCI Molise. L’evento, intitolato “Diario di uno Scacciapericoli”, si è svolto nella suggestiva cornice costiera di Termoli, coinvolgendo circa 30 bambini tra Lupetti e Coccinelle provenienti dall’intera regione e dalle aree limitrofe.

L’incontro, tenutosi il 30 maggio, ha rappresentato un’importante occasione formativa per consentire ai giovani partecipanti di conoscere da vicino l’attività svolta dalle Fiamme Gialle della Stazione Navale di Termoli a tutela dell’ambiente marino e della collettività.

Nel corso della giornata, i militari hanno illustrato le principali regole di prevenzione e sicurezza in mare, soffermandosi sul valore della cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso dimostrazioni pratiche e momenti di confronto diretto, gli scout hanno potuto comprendere il ruolo svolto quotidianamente dalla Guardia di Finanza non solo nel contrasto agli illeciti economico-finanziari, ma anche nella salvaguardia dell’ecosistema costiero e nella protezione del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel percorso educativo del campo regionale, finalizzato a sviluppare nei bambini un forte senso di responsabilità verso gli altri e verso l’ambiente che li circonda, promuovendo comportamenti consapevoli e rispettosi delle regole.

La collaborazione tra AGESCI Molise e Guardia di Finanza conferma l’importanza della sinergia tra istituzioni e realtà educative nella formazione delle nuove generazioni. Un percorso condiviso che contribuisce a costruire cittadini consapevoli, capaci di riconoscere i rischi, affrontare le sfide con competenza e mettere il proprio impegno al servizio della legalità e del bene comune.

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