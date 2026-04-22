Under 19 oltre il verdetto, Under 16 verso la gara secca: Campobasso, adesso si decide

Under 19 / Guidonia – Campobasso 0-1

C’è un’eliminazione che non coincide con una resa. E quella del Campobasso Under 19 è esattamente questo: un’uscita formale, ma non sostanziale.

A Guidonia finisce 0-1, con una prestazione che ribadisce – ancora una volta – la statura della squadra. I primi minuti sono di sofferenza pura: due occasioni nitide per i padroni di casa, due interventi decisivi di Muzi che tengono accesa la partita. Poi cambia tutto.

Dal 15’ in avanti il campo prende una sola direzione. Il Campobasso alza ritmo e qualità, occupa meglio gli spazi, costruisce con continuità. Il vantaggio firmato Tiberi è la naturale conseguenza di un dominio progressivo.

E qui si apre il vero nodo: non è mancata la prestazione, non è mancata la personalità, non è mancata nemmeno la produzione offensiva. È mancato solo il secondo gol.

Ed è proprio questo che rende l’eliminazione difficile da accettare sul piano sportivo: perché, nell’arco delle due gare, il Campobasso ha dimostrato di avere struttura, identità e contenuti da squadra che meritava di andare avanti.

“Quello che resta è il valore del percorso – sottolinea mister Giovanni Piccirilli – e la maturità con cui i ragazzi hanno interpretato le ultime due partite. Questo gruppo ha dimostrato di poter stare a questo livello, senza alcun dubbio”.

Il risultato chiude il turno. La stagione, invece, consegna altro: una squadra costruita, credibile, riconoscibile.

Under 17 / Campobasso – Pineto 0-0

Partita che non concede scorciatoie. Equilibrata, intensa, vera. Il Campobasso costruisce le occasioni migliori, soprattutto nel primo tempo, ma manca la stoccata finale.

Se davanti si può discutere di precisione, dietro non si discute affatto: la linea difensiva regge, legge, anticipa. È una squadra che sa cosa fare e quando farlo.

“Sono soddisfatto della prestazione – evidenzia mister Massimo Ricci – e del fatto che otto undicesimi siano ragazzi del territorio. È un segnale forte, che racconta chi siamo”.



Under 16 / Casertana – Campobasso 4-0

Il risultato può ingannare. La lettura no.

Il Campobasso arriva a Caserta con rotazioni ampie e una gestione chiara: la priorità è il playoff del 3 maggio. La Casertana, più dentro la gara, sfrutta ogni episodio e indirizza il match.

C’è anche un gol annullato a Cerella che avrebbe potuto cambiare inerzia e sviluppo, ma non cambia la sostanza: questa partita non definisce il valore della squadra.

“Adesso abbiamo due settimane per prepararci alla gara secca – chiarisce mister Savino Ianniruberto – con la consapevolezza di avere le qualità per competere fino in fondo”.

Under 15 / Campobasso – Pineto 2-3

Partita viva, irregolare, piena di episodi. Il Campobasso reagisce allo svantaggio con Manente e ribalta con Domeneghetti, prendendo in mano la gara.

Poi il finale cambia tutto: il Pineto trova pareggio e sorpasso negli ultimi minuti.

Una sconfitta che pesa sul risultato, ma non ridisegna il quadro: il quarto posto resta nelle mani del Campobasso, che mantiene il controllo del proprio destino.

“Gli avversari hanno avuto qualcosa in più nei momenti chiave – ammette mister Roberto Quaranta – ma il nostro percorso non cambia. Ora contano le ultime due”. E lì si decide davvero.

Under 12 Femminile / Campobasso – Salernitana 3-1

Non è solo una vittoria. È una sintesi.

L’Under 12 femminile chiude il proprio percorso superando la Salernitana con autorità: due tempi vinti, uno pareggiato, e un secondo parziale da 6-0 che racconta una superiorità netta.

È il punto d’arrivo di una crescita concreta: dalle difficoltà iniziali a una squadra capace oggi di leggere le partite e imporre ritmo e gioco. Non è un finale. È una base solida su cui costruire.

Under 17 Femminile / Villaricca – Campobasso 1-2

Il punteggio racconta equilibrio. La partita no.

Il Campobasso gioca nella metà campo avversaria per larghi tratti, crea, insiste, colpisce due traverse e trova il vantaggio con Fadda.

Il pareggio del Villaricca arriva nell’unica vera occasione concessa. Episodio isolato.

Poi, all’ultimo secondo, la punizione di Barrea chiude la partita e premia una prestazione piena.

“Grande prova nonostante assenze importanti – sottolinea mister Elio Perrella – segno di un gruppo solido e consapevole”. Ora il ritorno, con due risultati su tre e una certezza: questa squadra ha struttura.

Under 15 Femminile / Nuova Napoli Nord – Campobasso 4-1

Campo ridotto, partita atipica, giornata negativa. Il risultato è netto, ma il contesto conta.

Il Campobasso incappa in una prestazione sotto tono, ma il discorso qualificazione resta aperto.

“È stata una giornata storta – spiega mister Lino De Vivo – ma abbiamo ancora la possibilità concreta di ribaltarla. Servirà una reazione vera”. Ed è proprio questo il punto: la risposta. Non è finita. Il 25 aprile c’è il ritorno.