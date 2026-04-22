Servizio ristorazione scolastica, il Comune di Campobasso pubblica il nuovo bando di gara

Il Comune di Campobasso ha pubblicato il nuovo bando di gara europea per affidare il servizio di ristorazione scolastica, poiché l’attuale contratto, già prorogato, è in scadenza con la fine dell’anno scolastico 2025/2026. L’obiettivo è garantire continuità al servizio a partire da settembre 2026.

L’appalto avrà una durata iniziale di tre anni, con possibilità di proroga per altri due, fino a un massimo complessivo di cinque anni. Il bando scade il prossimo 26 maggio.

Il progetto punta a realizzare un servizio di mensa scolastica che non sia solo un’attività logistica, ma uno strumento con una forte valenza educativa, sanitaria e ambientale. In particolare, si intende garantire un’alimentazione sana e sicura per i bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e del nido, promuovendo al tempo stesso corretti stili di vita e una maggiore consapevolezza ecologica.

L’elemento centrale è la rispondenza del servizio da aggiudicare ai criteri di sostenibilità ambientale, nonché ai criteri e requisiti stabiliti per le mense scolastiche biologiche. Ciò significa utilizzo di prodotti biologici, riduzione dell’impatto ambientale, valorizzazione della stagionalità e delle produzioni a km 0. Questa impostazione è coerente con le politiche europee e nazionali, come i criteri ambientali minimi e il Green Public Procurement, e consentirà anche l’accesso a finanziamenti dedicati alle mense biologiche, con benefici economici per le famiglie.

Il servizio interesserà oltre 2000 bambini tra infanzia, primaria e nido, distribuiti in 15 plessi scolastici.

L’intervento si inserisce in una visione più ampia dell’amministrazione comunale, che mira a sviluppare una politica alimentare urbana integrata, sostenibile e partecipata, anche attraverso la partecipazione a progetti europei. In questo senso, la mensa scolastica diventa uno strumento strategico per promuovere salute, sostenibilità e sviluppo del territorio.