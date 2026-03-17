Gestione delle emergenze e primo soccorso sportivo defibrillato. Tecnici e dirigenti dei Centri CONI a lezione con la FMSI

La cultura del primo soccorso sportivo approda nella sala Conferenza “Tonino Bussone” di via Sicilia a Campobasso, sede del CONI Molise. Una sensibilità alla tematica colta dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI Molise che ha organizzato, in collaborazione con la Federazione Italiana Medico Sportiva (FMSI), il 1° Corso di Primo Soccorso Sportivo Defibrillato (PSS-D), a beneficio gratuito dei Tecnici e dirigenti delle Società Sportive che hanno aderito al Progetto Nazionale Centri CONI 2025/26.

A formarsi i primi 12, tra tecnici e dirigenti, di alcune società sportive della provincia di Campobasso resesi disponibili nelle giornate del 14 e 15 marzo per un totale di 12 ore di lezione: Hammers Rugby Campobasso A.S.D., Sporting Bovianum A.S.D., CUS Molise e 4215 A.S.D..

“Il corso è stato organizzato in ottemperanza alle disposizioni attuative del Decreto Balduzzi, che dal 21 gennaio 2016, fissa le linee guida sulla dotazione dei defibrillatori negli impianti sportivi e il suo utilizzo con personale addetto e formato”, dichiara il Dott. Michele Laudizio, Delegato Regionale della FMSI Molise presente nella duplice veste di direttore e docente del corso. Ad affiancarlo anche il Dott. Pasquale Ferrante, pediatra e medico FMSI.

Il programma è stato articolato in una prima parte teorica di lezione frontale supportata dalla proiezione di slide e video ed una seconda parte di esercitazioni pratiche per la simulazione, attraverso l’utilizzo di un manichino, della sequenza di Rianimazione Cardio-Polmonare RCP e dell’uso del DAE, successivamente esercitazioni sulle tecniche di immobilizzazione e di trasporto corretto, con un focus sull’organizzazione preventiva dell’emergenza MOGESS – Modello Organizzativo di Gestione Emergenze Sanitarie nello Sport .

Al termine del percorso formativo tutti i partecipati hanno sostenuto un esame con questionario di apprendimento per testimoniare l’acquisizione di una formazione specifica per affrontare le principali emergenze traumatiche e/o mediche, su tutti gli apparati soggetti a rischi specifici (in gara e in allenamento) quali, ad esempio, concussione cerebrale e traumi osteo­ articolari, oltre ad ottenere la certificazione all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico DAE, riconosciuta a livello universale.

“Il tema della sicurezza di chi pratica sport a tutti i livelli e in qualsiasi fascia di età, oltre a rispondere a disposizioni di legge, è tra le priorità etiche e valoriali della Scuola Regionale dello Sport” dichiara la Dott. Katia Corona, Vice Presidente della SRdS. “Questo primo corso ha inteso accrescere la preparazione e la professionalità dei tecnici che partecipano ad un Progetto nazionale del CONI che mira a favorire la pratica sportiva multidisciplinare nei giovani tra i 5 e i 14 anni. E’ un iniziativa che avrà la sua evoluzione nell’arco dell’attuale quadriennio olimpico. Sono in calendario ulteriori date riservate alle rimanenti società sportive tagate CENTRI CONI, e di altre che nei prossimi mesi aderiranno al progetto EDUCAMP CONI. I prossimi corsi saranno organizzati sia nella provincia di Campobasso che di Isernia, a testimonianza che la SRdS vuole essere presente su tutto il territorio molisano.

Complimenti ai primi 12 Operatori Sportivi PSSD-FMSI che hanno partecipato con vivo interesse e massima responsabilità all’iniziativa. A loro sarà riservata la possibilità di rinnovare, tramite il percorso di Re-training, tale attestazione poiché al termine dei due anni vedrà la sua scadenza.