News dal Molise

Gestione delle emergenze e primo soccorso sportivo defibrillato. Tecnici e dirigenti dei Centri CONI a lezione con la FMSI

Photo of Redazione Redazione17 Marzo 2026

La cultura del primo soccorso sportivo approda nella sala Conferenza “Tonino Bussone” di via Sicilia a Campobasso, sede del CONI Molise. Una sensibilità alla tematica colta dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI Molise che ha organizzato, in collaborazione con la Federazione Italiana Medico Sportiva (FMSI), il 1° Corso di Primo Soccorso Sportivo Defibrillato (PSS-D), a beneficio gratuito dei Tecnici e dirigenti delle Società Sportive che hanno aderito al Progetto Nazionale Centri CONI 2025/26.

A formarsi i primi 12, tra tecnici e dirigenti, di alcune società sportive della provincia di Campobasso resesi disponibili nelle giornate del 14 e 15 marzo per un totale di 12 ore di lezione: Hammers Rugby Campobasso A.S.D., Sporting Bovianum A.S.D., CUS Molise e 4215 A.S.D..

“Il corso è stato organizzato in ottemperanza alle disposizioni attuative del Decreto Balduzzi, che dal 21 gennaio 2016, fissa le linee guida sulla dotazione dei defibrillatori negli impianti sportivi e il suo utilizzo con personale addetto e formato”, dichiara il Dott. Michele Laudizio, Delegato Regionale della FMSI Molise presente nella duplice veste di direttore e docente del corso. Ad affiancarlo anche il Dott. Pasquale Ferrante, pediatra e medico FMSI.

Il programma è stato articolato in una prima parte teorica di lezione frontale supportata dalla proiezione di slide e video ed una seconda parte di esercitazioni pratiche per la simulazione, attraverso l’utilizzo di un manichino, della sequenza di Rianimazione Cardio-Polmonare RCP e dell’uso del DAE, successivamente esercitazioni sulle tecniche di immobilizzazione e di trasporto corretto, con un focus sull’organizzazione preventiva dell’emergenza MOGESS – Modello Organizzativo di Gestione Emergenze Sanitarie nello Sport .

Al termine del percorso formativo tutti i partecipati hanno sostenuto un esame con questionario di apprendimento per testimoniare l’acquisizione di una formazione specifica per affrontare le principali emergenze traumatiche e/o mediche, su tutti gli apparati soggetti a rischi specifici (in gara e in allenamento) quali, ad esempio, concussione cerebrale e traumi osteo­ articolari, oltre ad ottenere la certificazione all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico DAE, riconosciuta a livello universale.

“Il tema della sicurezza di chi pratica sport a tutti i livelli e in qualsiasi fascia di età, oltre a rispondere a disposizioni di legge, è tra le priorità etiche e valoriali della Scuola Regionale dello Sport” dichiara la Dott. Katia Corona, Vice Presidente della SRdS. “Questo primo corso ha inteso accrescere la preparazione e la professionalità dei tecnici che partecipano ad un Progetto nazionale del CONI che mira a favorire la pratica sportiva multidisciplinare nei giovani tra i 5 e i 14 anni. E’ un iniziativa che avrà la sua evoluzione nell’arco dell’attuale quadriennio olimpico. Sono in calendario ulteriori date riservate alle rimanenti società sportive tagate CENTRI CONI, e di altre che nei prossimi mesi aderiranno al progetto EDUCAMP CONI. I prossimi corsi saranno organizzati sia nella provincia di Campobasso che di Isernia, a testimonianza che la SRdS vuole essere presente su tutto il territorio molisano.

Complimenti ai primi 12 Operatori Sportivi PSSD-FMSI che hanno partecipato con vivo interesse e massima responsabilità all’iniziativa.  A loro sarà riservata la possibilità di rinnovare, tramite il percorso di Re-training, tale attestazione poiché al termine dei due anni vedrà la sua scadenza.

Photo of Redazione Redazione17 Marzo 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Campobasso punta sull’alta tecnologia: arriva il robot chirurgico di ultima generazione

17 Marzo 2026

Calcio a 5 serie A2 Élite, un punto a testa tra Cln Cus Molise e Italpol

14 Marzo 2026

Macchiagodena, incontro con la cittadinanza per rilanciare bocce e socialità nel ricordo di Felice Ruscitto

14 Marzo 2026

A Venafro la farmacia ospedaliera si rafforza

13 Marzo 2026

Borgo antico e centro cittadino di Termoli, attivazione del sistema dei varchi elettronici nelle ZTL

11 Marzo 2026

Rincari ingiustificati, l’allarme dell’Ance Molise

11 Marzo 2026

Il Presidente Roberti all’inaugurazione della nuova mensa Unimol: “Investire per gli studenti significa rafforzare il ruolo dell’Ateneo”

10 Marzo 2026

Miseria e Nobiltà approda a Gambatesa

10 Marzo 2026

Il Trophy Tour fa tappa ad Agnone: in esposizione la Davis Cup e la Billie Jean King Cup

10 Marzo 2026

Avvio procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio – Impianto fotovoltaico 9,85 MWp – Laterlite SpA

10 Marzo 2026

Campus universitario Vazzieri di Campobasso, inaugurazione nuovo punto ristoro

10 Marzo 2026

Calcio a 5 serie C, la Chaminade Campobasso si prepara al finale di stagione

10 Marzo 2026

Mancano due giorni: mercoledì 11 marzo si aprono le iscrizioni al Rally Valle del Sosio

9 Marzo 2026

Dopo i successi alla Meridiana Cup, Gaia Verardi si prepara alle prossime importanti gare in ‘acqua’

7 Marzo 2026

Rigenerazione urbana, Niro: “Regione Molise pronta a fare la sua parte con una legge per riqualificare il territorio”

6 Marzo 2026

Bocce, 3° Trofeo Juniores AVIS Riccia: vincono Biagio Iacobucci, Francesco Gemmiti e Federico Rosa

5 Marzo 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa