PD Medio Molise: a Campobasso un confronto partecipato sugli Stati Uniti d’Europa e il ruolo dei territori

Nella cornice dello spazio Out Park di Villa De Capoa, luogo gestito dalla cooperativa Sirio che promuove l’inclusione attraverso il lavoro dei ragazzi con disabilità, si è svolto ieri pomeriggio l’incontro dibattito “Il ruolo degli Enti Locali nella prospettiva degli Stati Uniti d’Europa”, organizzato dalla Federazione PD Medio Molise in occasione della Giornata dell’Europa. L’iniziativa ha visto una partecipazione attenta di iscritti, dirigenti, amministratori e cittadini, offrendo un’analisi profonda sulle sfide che attendono l’Unione e il nostro territorio.

I lavori sono stati aperti dai saluti del Presidente Gustavo De Francesco e dall’introduzione del Segretario della Federazione Salvatore Tronca, il quale ha ribadito come il 9 maggio non sia una semplice ricorrenza, ma l’occasione per rivendicare l’eredità della Dichiarazione Schuman: un’Europa intesa come federazione di popoli e non solo come apparato burocratico.

Subito dopo l’apertura, il giornalista e scrittore Pietro Spirito ha offerto una riflessione critica sull’attuale momento storico dell’Unione, definendolo un “tornante che ci riporta indietro”.

Spirito ha ripercorso le tappe del Trattato di Maastricht, ricordando come fosse nata l’idea di un'”Europa delle Regioni” che dialogasse direttamente con i territori saltando la mediazione degli Stati nazionali. Tuttavia, ha evidenziato come quel modello sia fallito a causa della resistenza dei governi centrali, portando a un paradosso: mentre il potere degli Stati diminuiva sotto i colpi della globalizzazione, aumentava il loro “potere di veto” nel bloccare un’integrazione europea più forte. Spirito ha inoltre messo in guardia contro la “nuova destra” globale che, pur proclamandosi contro il centralismo, applica forme di controllo statale estremo, esautorando di fatto i poteri locali e i territori.

Il dibattito è proseguito con analisi tecniche e politiche di alto profilo: Giovanni Di Stasi (già Presidente della Regione Molise e del Congresso del Consiglio d’Europa) ha sottolineato come oggi ci siano nuove opportunità e una rinnovata attenzione verso l’Europa, rimasta l’ultimo baluardo nella difesa della democrazia. Di Stasi ha rimarcato l’indispensabilità degli Enti locali e della buona governance, ricordando che il cambiamento dell’Unione passa necessariamente attraverso l’azione dei cittadini.

Isaia Sales (saggista e accademico) ha spostato il focus sul tema del consenso, che non può essere solo di natura economica. Secondo Sales, l’Europa deve radicarsi tra i giovani, costruendo una generazione capace di guardare oltre i confini nazionali senza dimenticare le proprie origini. È stata inoltre sottolineata la necessità di un nuovo ruolo mondiale per l’UE: una comunità che deve strutturarsi su pilastri comuni come difesa, sanità, tassazione e politiche sociali

È’ intervenuta la capogruppo Pd in Consiglio regionale Alessandra Salvatore la quale ha esposto le sue riflessioni sull’Europa e sull’istituzione regionale evidenziandone le utilità ed il ruolo di rappresentanza delle istanze locali, oltre che le distorsioni.

La consigliera regionale PD Micaela Fanelli ha poi evidenziato come la Federazione stia ragionando correttamente sulle nuove frontiere (riforma del lavoro, innovazione, cultura), coinvolgendo iscritti e territori. Fanelli ha denunciato la direzione opposta presa dall’attuale governo, citando l’autonomia differenziata come fattore che aumenta le disuguaglianze, e ha ribadito che realtà come il Molise e i piccoli centri hanno vitale bisogno della prospettiva degli Stati Uniti d’Europa per garantire coesione territoriale.

L’incontro si è concluso con l’impegno del PD Medio Molise a proseguire questo percorso di ascolto e proposta. L’obiettivo resta quello di accorciare le distanze tra le istituzioni comunitarie e la vita quotidiana dei cittadini molisani, puntando sulla ricerca della pace e sull’abbattimento delle disparità sociale ed economiche.