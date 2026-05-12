M5S Molise, coordinamento rinnovato e democrazia partecipata: domenica 17 maggio a Vinchiaturo con NOVA per costruire il programma della coalizione progressista

Ieri pomeriggio presso Spazio Sfuso a Campobasso, la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, occasione per presentare il coordinamento territoriale del partito e il progetto partecipativo nazionale NOVA.

Il Movimento 5 Stelle Molise fa il punto sul proprio coordinamento territoriale: Antonio Federico confermato alla guida regionale, Vittorio Monaco nuova nomina per la provincia di Isernia e Giuseppina Panichella per la provincia di Campobasso.

Al centro della conferenza anche la presentazione di NOVA, la piattaforma di democrazia partecipata del Movimento 5 Stelle. L’appuntamento molisano è in programma domenica 17 maggio a Vinchiaturo, presso la Sala Conferenze de Le Cupolette, e sarà aperto a iscritti e non iscritti al Movimento.

«Il primo passaggio fondamentale è quello che stiamo affrontando proprio in queste settimane: la realizzazione di NOVA» ha dichiarato Federico. «È un momento di aggregazione e partecipazione per concorrere alla scrittura del programma della coalizione progressista per le prossime elezioni politiche, presumibilmente del 2027. È il modo con cui il Movimento 5 Stelle raccoglie le istanze dei cittadini e porta una proposta al tavolo della coalizione».

Sul dibattito interno al centrosinistra, Federico ha invitato a spostare il focus: «Si parla tanto di primarie, si parla di chi possa guidare la coalizione, ma dobbiamo concentrarci sul costruire un programma coerente con la nostra storia e con le necessità del paese».

Il neo coordinatore provinciale di Isernia Vittorio Monaco ha illustrato la natura e il metodo dell’iniziativa: «NOVA nasce da una idea del presidente Giuseppe Conte, che ha fortemente voluto questa iniziativa per costruire un programma di governo della coalizione progressista partendo dal basso, come da tradizione del Movimento 5 Stelle, ed è aperta a tutti indistintamente».

Monaco ha spiegato il formato adottato: «Si tratta di un Open Space Technology, con un’assemblea plenaria in cui i partecipanti stessi lanciano i temi e aprono tavoli di discussione su argomenti che riguarderanno il programma nazionale. L’obiettivo è arrivare a proposte condivise».

Guardando al territorio, ha aggiunto: «È un evento che coinvolge tutto il Molise, da Agnone a Termoli. Un appuntamento importante che ci vede di nuovo presenti sui territori con forza».

La coordinatrice provinciale di Campobasso Giuseppina Panichella ha sottolineato la risposta positiva già raccolta sul territorio: «Molti imprenditori e molti giovani stanno rispondendo positivamente, perché stanno entrando nell’ottica che se non si ha il coraggio di portare idee, di chiedere, non si può poi pretendere che qualcuno ascolti e metta su carta quello che il territorio vuole».

Definendo NOVA un laboratorio autentico, ha aggiunto: «Non è costruito politicamente, è proprio l’ascolto del territorio. Qualsiasi persona, al di là delle idee politiche, può partecipare, può portare le proprie idee e sarà ascoltata». Panichella ha infine richiamato la dimensione nazionale del progetto per rimarcare l’urgenza di una voce molisana: «Le esigenze della Lombardia non sono le esigenze del Molise. Se non ci facciamo sentire, nessuno penserà al nostro territorio. Dobbiamo essere noi i primi a credere in noi stessi e a far valere i nostri diritti».

Un ringraziamento è stato rivolto a Nicola Simonetti, Andrea Zullo e Alessandro D’Angelo per il lavoro svolto nell’organizzazione logistica dell’evento di Vinchiaturo.

La partecipazione è libera e aperta a tutte e tutti. L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata al seguente link: https://forms.gle/svYguSVJSC9rumUf6

Per agevolare la partecipazione da tutto il territorio regionale è disponibile un servizio bus gratuito su due percorsi.

Via Termoli: Agnone – Piazza dell’Unità d’Italia, ore 7.15 · Bivio di Trivento – Lu Carratino, ore 7.45 · Termoli – Terminal Bus, ore 8.40 · Larino – Bivio Ponte dello Sceriffo, ore 9.00 · Bivio Ingotte – Ristorante U’ Muline, ore 9.30 · Campobasso – Terminal Bus, ore 9.45.

Via Venafro: Venafro – antistante Stazione, ore 8.50 · Monteroduni – Parcheggio Agip, ore 9.00 · Isernia – Hotel Europa, ore 9.20 · Bivio di Cantalupo – La Vecchia Fornace, ore 9.35 · Bojano – Hotel Pleiadi’s, ore 9.45.