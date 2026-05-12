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Comune di Campobasso aderisce alla campagna ‘No Mow May’: meno sfalci per tutelare biodiversità e insetti impollinatori

Photo of Redazione Redazione12 Maggio 2026

Il Comune di Campobasso aderisce alla campagna internazionale “No Mow May”, l’iniziativa che promuove la tutela della biodiversità attraverso una gestione più sostenibile del verde urbano.

Durante il mese di maggio – e più in generale nel periodo primaverile – il Comune invita a limitare lo sfalcio dell’erba in aree selezionate, così da favorire la crescita spontanea di fiori e piante selvatiche.

Questa scelta, semplice ma significativa, permette di creare habitat temporanei fondamentali per insetti impollinatori, come api e farfalle, sempre più minacciati dalla perdita di ambienti naturali. Lasciare l’erba leggermente più alta, soprattutto quando ricca di fioriture spontanee, significa offrire nutrimento e rifugio a numerose specie, contribuendo così al mantenimento degli equilibri ecosistemici.

L’adesione alla campagna rappresenta anche un’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della biodiversità e sul ruolo che ciascuno può svolgere nella sua tutela, pure attraverso piccoli gesti quotidiani.

Il Comune individuerà e segnalerà le aree idonee in cui applicare questa pratica, garantendo al contempo decoro urbano e sicurezza. Si invitano i cittadini a partecipare all’iniziativa anche nelle aree private, per rendere il territorio più verde, più vivo e più resiliente.

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