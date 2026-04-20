Il nuoto molisano brilla a Cervia: record e pioggia di medaglie ai Campionati giovanili FINP

Il Molise si conferma terra di talenti e di grande determinazione sportiva. Ai recenti Campionati Italiani Giovanili FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) tenutisi a Cervia, la delegazione molisana ha lasciato il segno, conquistando podi prestigiosi e siglando prestazioni cronometriche di rilievo nazionale.

Protagoniste assolute tre giovani atlete, eccellenze della Scuola Isernia Nuoto e della H2O Sport, che hanno trasformato la vasca romagnola in un palcoscenico di successi.

Il momento più alto della manifestazione ha visto protagonista Adele Berardi (Scuola Isernia Nuoto). La giovanissima ha siglato il record italiano di categoria nei 50 Stile Libero con il tempo di 02:53.61. Oltre al primato, Berardi ha ottenuto la classificazione funzionale S2, un passaggio burocratico e tecnico fondamentale che la riconosce atleta a tutti gli effetti per il circuito agonistico, aprendole ufficialmente le porte a tutte le competizioni nazionali future. Ottima anche la sua prova nei 50 Dorso, chiusi in 03:01.90. Non è stata da meno Giorgia Di Pasquale (Scuola Isernia Nuoto), capace di imporsi con determinazione e portare a casa un ricco bottino di medaglie. Le sue prestazioni nei 50 Dorso (05:51.82) e nei 50 Stile Libero (06:10.26) testimoniano una crescita costante e una tenuta mentale da veterana.

Splendida prova pure per Gaia Grazia Verardi (H2O Sport), che ha dato il meglio di sé confermandosi ai vertici della disciplina. Per lei un doppio successo di peso: una medaglia d’argento e una d’oro, frutto di prestazioni eccellenti nei 100 Dorso (chiusi in 01:22.26) e nei 100 Rana (01:33.22).

Il successo di Cervia è il risultato di una sinergia perfetta tra il sacrificio delle atlete, la competenza degli allenatori e il supporto delle famiglie.

“Questi risultati – ha commentato Antonella Ruccolo, delegata regionale FINP Molise – non arrivano per caso, ma sono il frutto di un lavoro meticoloso svolto quotidianamente in vasca. Vedere le nostre ragazze competere a questi livelli è un orgoglio per tutto il movimento paralimpico regionale.”

A farle eco è Donatella Perrella, Presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Molise

“Il Molise dello sport paralimpico continua a crescere – ha aggiunto il Presidente Perrella – Il record di Adele e le medaglie di Giorgia e Gaia sono un messaggio potente di talento. Queste atlete sono l’esempio di come la passione possa abbattere ogni barriera.”