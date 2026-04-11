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Serie C, il Campobasso impatta coi piemontesi del Bra: al ‘Molinari’ finisce a reti inviolate

Photo of Redazione Redazione11 Aprile 2026

CAMPOBASSO – BRA 0-0

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Tantalocchi; Salines, Lancini (80′ Celesia), Papini; Pierno (Cristallo), Gala, Brunet (60′ Agazzi), Gargiulo, Olivieri (60′ Martina); Padula, Magnaghi (70′ Lombari). A disp. Rizzo, Forte, Cerretelli, Di Livio, Serra, Parisi. All. Zauri.

BRA (3-5-2): Renzetti; Sganzerla (60′ Capac), De Santis, Fiordaliso; Lia (30′ Maressa), Brambilla, Lionetti, La Marca, Milani; Sinani, Baldini. A disp. Franzini, Rottensteiner, Pretato, Tuzza, Akammadu, Armstrong, Campedelli. All. Bonante (Nisticò squal.)

ARBITRO: Andrea Mazzer di Conegliano. ASSISTENTI: Stefania Genoveffa Signorelli di Paola e Kevin Turra di Milano. QUARTO UFFICIALE: Lucio Felice Angelillo di Nola.

OPERATORE FVS (FOOTBALL VIDEO SUPPORT): Steven La Regina di Battipaglia.

Il Campobasso non riesce a sfondare e deve accontentarsi di uno 0-0 interno contro il Bra, al termine di una gara in cui le occasioni non sono mancate, ma sono state vanificate da imprecisione sotto porta e dalle ottime risposte del giovane portiere ospite Renzetti, tra i migliori in campo.

I rossoblù si presentavano all’appuntamento forti di una posizione playoff già consolidata e di un periodo estremamente positivo, testimoniato da sei vittorie nelle ultime otto uscite. L’obiettivo, però, era continuare a correre per chiudere la stagione nella miglior posizione possibile. L’assenza del bomber Bifulco, riferimento offensivo della squadra, ha però pesato nell’economia della gara, nonostante la buona volontà del reparto avanzato.

Dall’altra parte, il Bra arrivava in Molise rinfrancato dal recente successo sul Forlì, una vittoria che ha restituito fiducia dopo settimane complicate. Nonostante il divario in classifica, i piemontesi hanno confermato di poter essere avversario ostico, come già dimostrato nella gara d’andata.

Il Campobasso prende subito in mano il gioco, gestendo il possesso sin dai primi minuti. Dopo appena sessanta secondi, Padula prova a sorprendere Renzetti con un pallonetto di testa, ma la conclusione è troppo debole per impensierire la retroguardia ospite. Il Bra risponde all’8’ con Brambilla, che sugli sviluppi di un corner impegna due volte Tantalocchi, bravo a opporsi in entrambe le circostanze.

La squadra di Zauri continua a spingere e al 32’ sfiora il vantaggio: ancora Padula si presenta davanti al portiere, che in uscita riesce a deviare il pallone quel tanto che basta per mandarlo a lambire il palo. Pochi minuti più tardi, al 37’, è Gala a rendersi pericoloso da distanza ravvicinata, ma Renzetti si supera con un intervento decisivo.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Campobasso mantiene il controllo e ci prova anche dalla distanza con Magnaghi, la cui conclusione deviata esce di pochissimo. Zauri prova a dare nuova energia alla squadra con una serie di cambi, inserendo forze fresche soprattutto sulle corsie e in attacco, ma la manovra perde in lucidità negli ultimi metri.

Il Bra si difende con ordine, resiste anche nel finale e porta a casa un punto prezioso in chiave salvezza.

Per il Campobasso, invece, resta il rammarico per una vittoria sfuggita nonostante le numerose opportunità create, ma anche la consapevolezza di aver comunque mosso la classifica verso la conferma del quarto posto.

Ultime due giornate di campionato per il Campobasso di mister Zauri. I lupi giocheranno, sabato 18 aprile 2026, alle 20,30 al ‘Curi’ di Perugia; mentre, la chiusura sarà in casa domenica 26, alle 14,30, contro la capolista Ascoli.

Risultati Serie C – Girone B

36^ GIORNATA
Sabato 11 aprile 2026
Campobasso logo Campobasso 0 0 logo Bra Bra
Gubbio logo Gubbio 1 1 logo Pianese Pianese
Pineto logo Pineto 0 0 logo Torres Torres
Forlì logo Forlì   logo Ascoli Ascoli
Domenica 12 aprile 2026
Juventus Next Gen logo Juventus Next Gen   logo Guidonia Montecelio Guidonia Montecelio
Ternana logo Ternana   logo Perugia Perugia
Arezzo logo Arezzo   logo Livorno Livorno
Pontedera logo Pontedera   logo Ravenna Ravenna
Vis Pesaro logo Vis Pesaro   logo Carpi Carpi
 
PT G V N P F S DR
Arezzo 71 33 21 8 4 55 22 33
Ascoli 71 33 21 8 4 59 22 37
Ravenna 67 34 20 7 7 48 30 18
Campobasso (-2) 53 34 15 10 9 47 37 10
Pineto 50 34 13 11 10 41 39 2
Juventus Next Gen 48 33 13 9 11 43 41 2
Pianese 46 34 10 16 8 34 33 1
Gubbio 44 34 10 14 10 29 32 -3
Ternana (-5) 44 33 13 10 10 39 34 5
Vis Pesaro 43 33 10 13 10 33 32 1
Livorno 40 34 11 7 16 37 49 -12
Guidonia Montecelio 38 33 8 14 11 28 31 -3
Carpi 37 33 9 10 14 32 42 -10
Perugia 36 33 8 12 13 35 40 -5
Forlì 36 33 9 9 15 39 48 -9
Torres 35 34 6 17 11 31 42 -11
Sambenedettese 31 34 6 13 15 25 34 -9
Bra 31 34 6 13 15 34 50 -16
Pontedera 20 33 3 11 19 26 57 -31
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