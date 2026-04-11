Serie C, il Campobasso impatta coi piemontesi del Bra: al ‘Molinari’ finisce a reti inviolate

CAMPOBASSO – BRA 0-0

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Tantalocchi; Salines, Lancini (80′ Celesia), Papini; Pierno (Cristallo), Gala, Brunet (60′ Agazzi), Gargiulo, Olivieri (60′ Martina); Padula, Magnaghi (70′ Lombari). A disp. Rizzo, Forte, Cerretelli, Di Livio, Serra, Parisi. All. Zauri.

BRA (3-5-2): Renzetti; Sganzerla (60′ Capac), De Santis, Fiordaliso; Lia (30′ Maressa), Brambilla, Lionetti, La Marca, Milani; Sinani, Baldini. A disp. Franzini, Rottensteiner, Pretato, Tuzza, Akammadu, Armstrong, Campedelli. All. Bonante (Nisticò squal.)

ARBITRO: Andrea Mazzer di Conegliano. ASSISTENTI: Stefania Genoveffa Signorelli di Paola e Kevin Turra di Milano. QUARTO UFFICIALE: Lucio Felice Angelillo di Nola.

OPERATORE FVS (FOOTBALL VIDEO SUPPORT): Steven La Regina di Battipaglia.

Il Campobasso non riesce a sfondare e deve accontentarsi di uno 0-0 interno contro il Bra, al termine di una gara in cui le occasioni non sono mancate, ma sono state vanificate da imprecisione sotto porta e dalle ottime risposte del giovane portiere ospite Renzetti, tra i migliori in campo.

I rossoblù si presentavano all’appuntamento forti di una posizione playoff già consolidata e di un periodo estremamente positivo, testimoniato da sei vittorie nelle ultime otto uscite. L’obiettivo, però, era continuare a correre per chiudere la stagione nella miglior posizione possibile. L’assenza del bomber Bifulco, riferimento offensivo della squadra, ha però pesato nell’economia della gara, nonostante la buona volontà del reparto avanzato.

Dall’altra parte, il Bra arrivava in Molise rinfrancato dal recente successo sul Forlì, una vittoria che ha restituito fiducia dopo settimane complicate. Nonostante il divario in classifica, i piemontesi hanno confermato di poter essere avversario ostico, come già dimostrato nella gara d’andata.

Il Campobasso prende subito in mano il gioco, gestendo il possesso sin dai primi minuti. Dopo appena sessanta secondi, Padula prova a sorprendere Renzetti con un pallonetto di testa, ma la conclusione è troppo debole per impensierire la retroguardia ospite. Il Bra risponde all’8’ con Brambilla, che sugli sviluppi di un corner impegna due volte Tantalocchi, bravo a opporsi in entrambe le circostanze.

La squadra di Zauri continua a spingere e al 32’ sfiora il vantaggio: ancora Padula si presenta davanti al portiere, che in uscita riesce a deviare il pallone quel tanto che basta per mandarlo a lambire il palo. Pochi minuti più tardi, al 37’, è Gala a rendersi pericoloso da distanza ravvicinata, ma Renzetti si supera con un intervento decisivo.

Nella ripresa il copione non cambia. Il Campobasso mantiene il controllo e ci prova anche dalla distanza con Magnaghi, la cui conclusione deviata esce di pochissimo. Zauri prova a dare nuova energia alla squadra con una serie di cambi, inserendo forze fresche soprattutto sulle corsie e in attacco, ma la manovra perde in lucidità negli ultimi metri.

Il Bra si difende con ordine, resiste anche nel finale e porta a casa un punto prezioso in chiave salvezza.

Per il Campobasso, invece, resta il rammarico per una vittoria sfuggita nonostante le numerose opportunità create, ma anche la consapevolezza di aver comunque mosso la classifica verso la conferma del quarto posto.

Ultime due giornate di campionato per il Campobasso di mister Zauri. I lupi giocheranno, sabato 18 aprile 2026, alle 20,30 al ‘Curi’ di Perugia; mentre, la chiusura sarà in casa domenica 26, alle 14,30, contro la capolista Ascoli.

Risultati Serie C – Girone B