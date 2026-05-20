I Grandi Eventi Sportivi che promuovono turismo, economia e territori

Lo sport come leva strategica per il turismo, la crescita economica e la valorizzazione dei territori. Sarà questo il tema centrale del convegno “I Grandi Eventi Sportivi. Impatti economici e ricadute sociali e turistiche sul territorio”, promosso dalla Scuola Regionale dello Sport del CONI Molise, con il patrocinio dell’Università degli Studi del Molise, Unisport Italia e ASSI Manager, in programma giovedì 21 maggio 2026, dalle ore 15.00 alle 18.00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise a Campobasso.

Negli ultimi anni lo sport ha, infatti, assunto un ruolo sempre più determinante nelle scelte delle destinazioni turistiche, favorendo l’affermazione di una nuova modalità di viaggio e di esperienza: il turismo sportivo. Un fenomeno in costante crescita che intreccia pratica sportiva, cultura, promozione territoriale e sviluppo economico, generando ricadute significative per le comunità locali e nuove opportunità per i territori.

Proprio per tale motivo l’evento intende offrire un momento di confronto e approfondimento dedicato al ruolo dei grandi eventi sportivi come strumenti di marketing territoriale e turistico, capaci di valorizzare le eccellenze locali, rafforzare l’identità dei territori e produrre effetti concreti sull’economia e sull’attrattività delle destinazioni ospitanti.

Il programma prenderà il via con il saluto di benvenuto del Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Giuseppe Peter Vanoli, seguito dagli interventi istituzionali del presidente del CONI Molise, Benito Suliani, e di Giuseppe Calcagno, presidente della Filiera delle Scienze Motorie dell’Università degli Studi del Molise e Mimmo Mazzella, presidente ASSI Manager. A introdurre i lavori sarà Germano Guerra, direttore del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute ‘Vincenzo Tiberio’ dell’Università degli Studi del Molise, presidente di Unisport Italia e direttore scientifico della Scuola Regionale dello Sport CONI Molise.

A coordinare i lavori sarà Vittorio Angelaccio, referente dell’area ‘Innovazione e Sviluppo’ del CTS CONI Molise e docente di Marketing presso l’Università di Bologna, che svolgerà il ruolo di referente scientifico e moderatore dell’incontro.

La relazione introduttiva sarà affidata al professor Angelo Presenza, docente di Marketing dello Sport e Marketing del Turismo presso l’Università degli Studi del Molise, che approfondirà il tema “Cosa rende grande un evento sportivo? Strategie, attori e ricadute per il territorio”.

Seguirà una sessione dedicata ai grandi eventi che si raccontano, durante la quale protagonisti del settore condivideranno modelli organizzativi, strategie di sviluppo e casi di successo legati ad appuntamenti sportivi di forte impatto mediatico, turistico e sociale. Interverranno Filippo Bazzanella, Head of Sport Services & Planning di Milano Cortina 2026; Lorenzo Cortesi, direttore della Wizz Air Venice Marathon; Alessandra Ortenzi, Head of Special Projects & ESG Strategy di Eroica Italia; Camillo Franchi Scarselli, presidente di Atleticom; e Franco Morelli, Managing Director di Kings League Italia.

Anche il Molise, negli ultimi anni, è stato protagonista di eventi sportivi nazionali e internazionali che hanno evidenziato capacità organizzativa, qualità dell’offerta e importanti potenzialità di sviluppo, contribuendo alla promozione dell’immagine regionale e generando ricadute positive per il tessuto economico e produttivo locale. Il convegno rappresenterà, dunque, un’occasione concreta per riflettere sul futuro dello sport come motore di sviluppo, innovazione e attrattività territoriale. Perché oggi i grandi eventi non raccontano soltanto una competizione: raccontano la capacità di un territorio di guardare lontano, creare valore e trasformare lo sport in un patrimonio condiviso di crescita, identità e opportunità.