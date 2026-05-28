Rappresentanza artigiana entra nella bilateralità edile: intesa tra Ance Molise e Anaepa Confartigianato Molise

Un protocollo d’intesa che sancisce l’ingresso della rappresentanza artigiana nella bilateralità edile ANCE, quello sottoscritto dal Presidente di ANAEPA CONFARTIGIANATO Molise Michele Coralbo e dal Presidente dell’ANCE Molise Corrado Di Niro nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Campobasso, alla quale hanno preso parte anche il Segretario di Confartigianato MOLISE Marco Zollo e il Direttore di ANCE Molise Gino Di Renzo.

Più specificatamente, dando attuazione ad un vecchio accordo nazionale del 1998, in virtù del protocollo firmato questa mattina, viene riconosciuto un seggio nel Consiglio della Cassa Edile del Molise all’ANAEPA CONFARTIGIANATO Molise in rappresentanza anche delle altre Associazioni artigiane regionali quali CNA, URA CLAAI e AMA CASARTIGIANI.

Oltre al riconoscimento amministrativo, l’Accordo, di portata storica, definisce gli obiettivi di integrazione e collaborazione tra il mondo artigiano e il sistema ANCE, con l’obiettivo comune di rafforzare e migliorare la presenza e la capacità di rappresentanza del comparto edile molisano sul territorio, mediante una collaborazione reciproca soprattutto sul piano della formazione, dell’assistenza e dei servizi alle imprese.