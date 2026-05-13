Sicurezza: una due giorni di eventi che deve far riflettere. Di Niro: “Stop alla colpevolizzazione indiscriminata del settore”

“La prevenzione degli infortuni sul lavoro non può basarsi solo su sanzioni, ma richiede strategie efficaci. Il tema della sicurezza è fondamentale, ma non si può continuare a colpevolizzare indiscriminatamente il settore solo perché alcune aziende operano in dispregio delle regole. Vi sono tantissime imprese, la stragrande maggioranza, che sono virtuose e meritano considerazione e rispetto per l’attività che svolgono”. E’ quanto dichiara il Presidente dell’ANCE Molise Corrado Di Niro in vista della due giorni seminariale organizzata sul tema dall’Ente bilaterale di settore Formedil Scuola Edile e che si svolgerà a Campobasso il 18 e 19 maggio prossimi.

“Allo stesso tempo – conclude il Presidente – e sempre a tutela della aziende sane, non accettiamo l’approccio punitivo che si sta portando avanti in questi ultimi tempi verso il settore, quasi a voler fare cassa a tutti i costi, perché la sicurezza non deve essere vissuta come regole da rispettare sotto la minaccia di sanzioni terrificanti, ma come modello culturale ed in tali sensi i nostri enti bilaterali offrono servizi di prevenzione e formazione che sono gli unici strumenti per contrastare il fenomeno infortunistico”.