Politica

Logistica e innovazione, il Presidente Roberti al workshop sul Port Community System GAIA a Bari

Photo of Redazione Redazione21 Aprile 2026

Il Presidente della Regione Molise Francesco Roberti ha partecipato, a Bari, al workshop dal titolo “Il Port Community System GAIA: uno strumento per lo sviluppo della logistica e guidare la transizione digitale nei porti”, promosso dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, operatori del settore e stakeholder, focalizzata sulle opportunità offerte dalla digitalizzazione per migliorare l’efficienza e la competitività del sistema logistico-portuale.

Nel corso del suo intervento, il Presidente Roberti ha sottolineato come «la digitalizzazione dei porti e della logistica integrata rappresenti oggi una leva strategica fondamentale per la crescita economica dei territori e per il rafforzamento del ruolo del Mezzogiorno nel contesto euro-mediterraneo».

Particolare attenzione è stata rivolta al Port Community System GAIA, definito dal Presidente «non solo uno strumento tecnologico avanzato, ma una vera e propria infrastruttura immateriale in grado di semplificare i processi, migliorare la tracciabilità delle merci e favorire una gestione più efficiente e sostenibile dei flussi logistici».

Roberti ha inoltre evidenziato il ruolo che anche territori come il Molise possono svolgere all’interno di un sistema logistico integrato, sottolineando l’importanza di «rafforzare le sinergie interregionali e costruire una rete capace di connettere porti, aree interne e corridoi infrastrutturali nazionali ed europei».

Nel suo intervento, il Presidente ha richiamato anche la necessità di investire nelle competenze e nella formazione, affinché la transizione digitale possa coinvolgere pienamente tutti gli attori della filiera, senza lasciare indietro nessun territorio.

«La sfida – ha concluso Robertiè quella di costruire un ecosistema moderno, sostenibile e interconnesso, in cui innovazione tecnologica e collaborazione istituzionale rappresentino i pilastri per uno sviluppo duraturo e competitivo».

La partecipazione al workshop conferma l’attenzione della Regione Molise verso i temi dell’innovazione, della logistica e della cooperazione territoriale, elementi chiave per sostenere la crescita del sistema produttivo regionale.

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