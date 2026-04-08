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Emergenza Molise e frana di Petacciato, il governatore Francesco Roberti incontra il Ministro Matteo Salvini: “Grande apertura del Governo per aiutare la regione in questo momento di grande difficoltà”

Photo of Redazione Redazione8 Aprile 2026


Si è svolto il tavolo operativo convocato al MIT dal ministro Matteo Salvini sulle problematiche causate dal maltempo sul versante adriatico, in particolare in Molise, Abruzzo e Puglia.

Dall’incontro, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Molise Francesco Roberti, gli Ad di FS, Anas, Rfi e Autostrade per l’Italia, è emerso ottimismo circa la riapertura al traffico già nei prossimi giorni dell’autostrada A14, in entrambe le direzioni, tra Vasto Sud e Poggio Imperiale e, non appena il monitoraggio della frana lo consentirà, anche della SS16 dal km 531+800 al km 535+800 e della SS709 dal km 0 al km 6. Il ministro ha inoltre dato il via libera all’avvio dei lavori di FS sulla linea ferroviaria adriatica. L’intervento inizierà oggi alle 19 e consentirà la riattivazione della circolazione già venerdì.

Infine Salvini ha poi preso visione della totalità degli interventi che serviranno per ristabilire la normale viabilità lungo tutto il versante e nella giornata di domani effettuerà un sopralluogo.

Soddisfatto il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, all’incontro con l’assessore Michele Marone, il Direttore regionale della Protezione Civile Gaspare Tocci, e con la struttura tecnica regionale col Dirigente Giampiero Di Stefano.

“E’ stato un confronto proficuo – il commento del Presidente Francesco RobertiIl Ministro Matteo Salvini ha sottolineato l’apertura del Governo a lavorare in sinergia con la Regione Molise, per superare questo momento di grande difficoltà”.

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