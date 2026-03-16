Politica

Firmato il protocollo d’intesa tra C.P.I.A. “Maestro Alberto Manzi”, Cassa per il Microcredito, Rete delle Sartorie Sociali e aps ARCI Francesco Jovine: formazione, microcredito e inclusione per lo sviluppo locale

Photo of Redazione Redazione16 Marzo 2026

È stato sottoscritto a Campobasso, nella Sala Giunta della Provincia di Campobasso, il protocollo d’intesa tra il C.P.I.A. “Maestro Alberto Manzi”, Cassa per il Microcredito, Rete delle Sartorie Sociali e aps ARCI Francesco Jovine, nell’ambito delle iniziative dedicate al progetto “Microcredito e sviluppo locale”, promosso dall’APS Arc. Francesco Jovine.

L’accordo nasce con l’obiettivo di promuovere percorsi di formazione, inclusione sociale e sviluppo di competenze imprenditoriali, favorendo l’accesso a strumenti come il microcredito e sostenendo la nascita di nuove attività economiche radicate nel territorio.

Il protocollo si inserisce in una più ampia strategia di collaborazione tra scuola, mondo del lavoro e realtà del terzo settore, finalizzata a rafforzare l’autonomia economica delle persone, l’occupabilità e la partecipazione attiva alla vita sociale.

In particolare, l’intesa prevede l’organizzazione di percorsi educativi, formativi e di accompagnamento destinati agli adulti e agli studenti del C.P.I.A., con attività orientate allo sviluppo di competenze professionali, all’analisi delle opportunità imprenditoriali e alla verifica della fattibilità dei progetti. Un’attenzione specifica sarà dedicata ai temi della cittadinanza attiva, dell’educazione economica e dell’inclusione sociale.

Tra le azioni previste anche momenti di incontro e confronto dedicati ai temi dell’economia sociale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai principi indicati dall’articolo 41 della Costituzione, che riconosce il ruolo dell’iniziativa economica privata nel rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana.

Il protocollo rappresenta inoltre un’opportunità per rafforzare le sinergie tra istituzioni scolastiche, associazioni e realtà del territorio, creando una rete capace di sostenere concretamente percorsi di autonomia lavorativa e imprenditoriale.

Alla sottoscrizione del documento, a Palazzo Magno, alla presenza del Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, erano presenti la Dirigente Scolastica del C.P.I.A. Campobasso ‘Maestro Manzi’, Valeria Ferra, il Responsabile Area Molise della Cassa per il Microcredito Saverio Rosa, il presidente della Rete tra le Sartorie Sociali Maurizio Varriano e il presidente dell’aps ARCI ‘Francesco Jovine’ Giorgio Gagliardi.

L’intesa rimane aperta anche ad eventuali future adesioni di altri enti e organizzazioni interessati a sostenere e ampliare le attività progettuali, nella prospettiva di costruire modelli di sviluppo locale inclusivi e sostenibili.

Photo of Redazione Redazione16 Marzo 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

Termoli, il governatore Roberti all’evento Buone Imprese: “Più opportunità e credito per chi vuole fare impresa in Molise”

16 Marzo 2026

Trophy Tour, ad Agnone l’esposizione della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup vinte dalle nazionali maschili e femminili di tennis

14 Marzo 2026

Sanità territoriale, riaprono farmacia ospedaliera e centro dialisi al Vietri. Roberti: “Restituiti servizi a comunità”

12 Marzo 2026

Regione Molise, avviso pubblico per il potenziamento e la riqualificazione degli impianti sportivi pubblici

12 Marzo 2026

A Palazzo Chigi la cabina di regia del Piano Mattei per l’Africa. Il governatore Roberti presente in rappresentanza della Conferenza delle Regioni

11 Marzo 2026

“Millennium”, Regione Molise e AAST per la valorizzazione del ruolo dei Normanni in Molise

10 Marzo 2026

Non si ferma l’offensiva contro i diritti delle donne: il PD Molise presenta una mozione per salvare le Consigliere di Parità

7 Marzo 2026

Comunali a Bojano, Perrella rompe il silenzio: “La città ha bisogno di una direzione politica univoca. Basta commistioni tra destra e sinistra”

6 Marzo 2026

Campobasso, il Sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon alla direzione regionale della Lega

5 Marzo 2026

In Molise un Numero Unico per le Emergenze: dal 3 marzo in funzione il NUE 112

3 Marzo 2026

La Regione formalizza la costituzione della Film Commission Molise

3 Marzo 2026

Ex Roxy, Gravina (M5S): “Progetto da 35 milioni senza chiarezza né analisi”

2 Marzo 2026

Il Consiglio regionale del Molise istituisce il Garante dei diritti delle persone con disabilità

24 Febbraio 2026

Ricostruzione post-sisma 2018, entro marzo le richieste per il Fondo 1-bis: sette milioni per i costi aggiuntivi

17 Febbraio 2026

La Regione Molise alla Borsa Internazionale del Turismo 2026 di Milano

10 Febbraio 2026

ANCE Molise: temi del settore sul tavolo parlamentare

10 Febbraio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa