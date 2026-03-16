Firmato il protocollo d’intesa tra C.P.I.A. “Maestro Alberto Manzi”, Cassa per il Microcredito, Rete delle Sartorie Sociali e aps ARCI Francesco Jovine: formazione, microcredito e inclusione per lo sviluppo locale

È stato sottoscritto a Campobasso, nella Sala Giunta della Provincia di Campobasso, il protocollo d’intesa tra il C.P.I.A. “Maestro Alberto Manzi”, Cassa per il Microcredito, Rete delle Sartorie Sociali e aps ARCI Francesco Jovine, nell’ambito delle iniziative dedicate al progetto “Microcredito e sviluppo locale”, promosso dall’APS Arc. Francesco Jovine.

L’accordo nasce con l’obiettivo di promuovere percorsi di formazione, inclusione sociale e sviluppo di competenze imprenditoriali, favorendo l’accesso a strumenti come il microcredito e sostenendo la nascita di nuove attività economiche radicate nel territorio.

Il protocollo si inserisce in una più ampia strategia di collaborazione tra scuola, mondo del lavoro e realtà del terzo settore, finalizzata a rafforzare l’autonomia economica delle persone, l’occupabilità e la partecipazione attiva alla vita sociale.

In particolare, l’intesa prevede l’organizzazione di percorsi educativi, formativi e di accompagnamento destinati agli adulti e agli studenti del C.P.I.A., con attività orientate allo sviluppo di competenze professionali, all’analisi delle opportunità imprenditoriali e alla verifica della fattibilità dei progetti. Un’attenzione specifica sarà dedicata ai temi della cittadinanza attiva, dell’educazione economica e dell’inclusione sociale.

Tra le azioni previste anche momenti di incontro e confronto dedicati ai temi dell’economia sociale e dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento ai principi indicati dall’articolo 41 della Costituzione, che riconosce il ruolo dell’iniziativa economica privata nel rispetto della sicurezza, della libertà e della dignità umana.

Il protocollo rappresenta inoltre un’opportunità per rafforzare le sinergie tra istituzioni scolastiche, associazioni e realtà del territorio, creando una rete capace di sostenere concretamente percorsi di autonomia lavorativa e imprenditoriale.

Alla sottoscrizione del documento, a Palazzo Magno, alla presenza del Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, erano presenti la Dirigente Scolastica del C.P.I.A. Campobasso ‘Maestro Manzi’, Valeria Ferra, il Responsabile Area Molise della Cassa per il Microcredito Saverio Rosa, il presidente della Rete tra le Sartorie Sociali Maurizio Varriano e il presidente dell’aps ARCI ‘Francesco Jovine’ Giorgio Gagliardi.

L’intesa rimane aperta anche ad eventuali future adesioni di altri enti e organizzazioni interessati a sostenere e ampliare le attività progettuali, nella prospettiva di costruire modelli di sviluppo locale inclusivi e sostenibili.