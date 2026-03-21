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Servizio Civile, ANPEAS apre le porte ai giovani: una giornata per orientarsi, capire e scegliere

Photo of Redazione Redazione21 Marzo 2026
servizio civile

Un’occasione concreta per orientarsi e scegliere il proprio futuro. ANPEAS promuove un Open Day dedicato al Servizio Civile Universale, in programma il 1° aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 16:00, presso l’Auditorium del Comune di Termoli, in via Elba.

L’iniziativa è rivolta ai giovani interessati a conoscere da vicino i 7 progetti attivi, che spaziano dall’assistenza alle persone all’inclusione digitale, fino alla tutela e promozione del patrimonio ambientale e culturale. Complessivamente, sono 500 i posti disponibili messi a disposizione dall’associazione.

Nel corso della giornata, lo staff ANPEAS sarà a disposizione per fornire informazioni, chiarire dubbi e offrire supporto nella compilazione delle domande.

Il Servizio Civile rappresenta un’opportunità concreta per i giovani di acquisire competenze, ma soprattutto di sentirsi parte attiva della comunità”, sottolinea l’associazione. “Con questo Open Day vogliamo offrire uno spazio aperto, diretto e accessibile, dove ogni ragazzo possa trovare risposte e orientarsi consapevolmente.”

ANPEAS invita tutti i giovani interessati ad approfondire le opportunità offerte dal Servizio Civile.

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