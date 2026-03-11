Politica

A Palazzo Chigi la cabina di regia del Piano Mattei per l’Africa. Il governatore Roberti presente in rappresentanza della Conferenza delle Regioni

Photo of Redazione Redazione11 Marzo 2026

Si è svolta a Palazzo Chigi la quinta riunione della Cabina di regia del Piano Mattei per l’Africa, presieduta dal Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.

Alla cabina di regia ha preso parte il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Hanno partecipato i membri di Governo componenti della Cabina di Regia, i Presidenti delle Commissioni Esteri di Camera e Senato, l’Anci e un’ampia rappresentanza del Sistema Italia.

Nel corso della riunione sono stati illustrati gli esiti del secondo Summit Italia-Africa, tenutosi ad Addis Abeba il 13 febbraio scorso. Nell’ottica della logica incrementale che caratterizza l’attuazione del Piano Mattei, è stato inoltre ricordato l’ampliamento a quattro nuove Nazioni – Gabon, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda e Zambia – che porta a diciotto il numero complessivo di Nazioni coinvolte nei progetti.

La riunione si è poi focalizzata sull’approfondimento dei progetti in corso nell’ambito di due verticali tematiche: la gestione delle risorse idriche, tema prioritario prescelto dall’Unione Africana per il 2026, e l’istruzione e formazione professionale, in sinergia con i numerosi attori italiani coinvolti. In tale ambito, infine, è stato ricordato che il prossimo giugno l’Italia co-presiederà a Roma assieme alla Nigeria il Vertice di chiusura del ciclo di rifinanziamento della “Global Partnership for Education”, il principale partenariato internazionale per il rafforzamento dell’istruzione.

Photo of Redazione Redazione11 Marzo 2026
Photo of Redazione

Redazione

CBlive

Articoli Correlati

“Millennium”, Regione Molise e AAST per la valorizzazione del ruolo dei Normanni in Molise

10 Marzo 2026

Non si ferma l’offensiva contro i diritti delle donne: il PD Molise presenta una mozione per salvare le Consigliere di Parità

7 Marzo 2026

Comunali a Bojano, Perrella rompe il silenzio: “La città ha bisogno di una direzione politica univoca. Basta commistioni tra destra e sinistra”

6 Marzo 2026

Campobasso, il Sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon alla direzione regionale della Lega

5 Marzo 2026

In Molise un Numero Unico per le Emergenze: dal 3 marzo in funzione il NUE 112

3 Marzo 2026

La Regione formalizza la costituzione della Film Commission Molise

3 Marzo 2026

Ex Roxy, Gravina (M5S): “Progetto da 35 milioni senza chiarezza né analisi”

2 Marzo 2026

Il Consiglio regionale del Molise istituisce il Garante dei diritti delle persone con disabilità

24 Febbraio 2026

Ricostruzione post-sisma 2018, entro marzo le richieste per il Fondo 1-bis: sette milioni per i costi aggiuntivi

17 Febbraio 2026

La Regione Molise alla Borsa Internazionale del Turismo 2026 di Milano

10 Febbraio 2026

ANCE Molise: temi del settore sul tavolo parlamentare

10 Febbraio 2026

Green Community, la Regione Molise investe sulla montagna: oltre 3,5 milioni di euro per lo sviluppo sostenibile dei territori

9 Febbraio 2026

All’assessorato regionale all’Agricoltura riunito il Tavolo Verde

6 Febbraio 2026

Tavolo Stellantis al MIMIT a Roma. Stellantis punta su Termoli per cambio e motori. Roberti e Di Lucente: “Confermata la centralità dello stabilimento molisano”

30 Gennaio 2026

Trasporto pubblico locale, Primiani: “Basta ambiguità. Stop alle concessioni per chi non paga i lavoratori”

28 Gennaio 2026

AGEA, Molise diventa il laboratorio nazionale del governo dei dati agricoli ambientali e forestali

28 Gennaio 2026

Lascia un commento

Back to top button
CBlive
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie per consentirci di offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito web e aiutando il nostro team a capire quali sezioni del sito web trovi più interessanti e utili.

È possibile regolare tutte le impostazioni dei cookie navigando le schede sul lato sinistro.

Privacy Policy estesa