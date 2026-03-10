News dal Molise

Il Presidente Roberti all'inaugurazione della nuova mensa Unimol: "Investire per gli studenti significa rafforzare il ruolo dell'Ateneo"

Il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha partecipato all’inaugurazione della nuova mensa dell’Università degli Studi del Molise nel campus di Campobasso, un servizio moderno e funzionale pensato per migliorare la qualità della vita della comunità accademica.

Il Presidente ha ringraziato il Rettore dell’Ateneo molisano, Giuseppe Peter Vanoli, e la governance accademica e amministrativa dell’Università, per l’attività portata avanti a più livelli sul territorio molisano.

“La nuova mensa rappresenta uno spazio moderno e tecnologico, progettato non soltanto come punto di ristoro ma come luogo di socialità e condivisione per studenti, docenti e personale universitario – il commento del Presidente Francesco RobertiL’apertura di questa nuova struttura universitaria rappresenta un risultato importante per l’Unimol e per l’intero territorio regionale. Investire nei servizi per gli studenti significa rafforzare il ruolo dell’Ateneo come punto di riferimento per la formazione, la ricerca e la crescita delle nuove generazioni. Spazi moderni, accoglienti e tecnologicamente avanzati contribuiscono a migliorare la qualità della vita universitaria e a rendere il nostro Ateneo sempre più attrattivo”.

“La Regione Molise – ha aggiunto Roberticontinuerà a sostenere con convinzione il percorso di sviluppo dell’Università, consapevole che il rafforzamento del sistema universitario rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. La collaborazione istituzionale tra Regione e Università sta producendo risultati concreti e iniziative come questa ne sono una testimonianza significativa”.

