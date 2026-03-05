News dal Molise

Scopri il tuo sport 2026, al via le iscrizioni per l’iniziativa del CIP Molise

Photo of Redazione Redazione5 Marzo 2026

Il Comitato Italiano Paralimpico del Molise pronto a nuove progettualità. È stato ufficialmente pubblicato l’avviso pubblico “SCOPRI IL TUO SPORT! Anno 2026”, un’iniziativa fortemente voluta per abbattere barriere e offrire nuove opportunità di inclusione sociale.

Il cuore dell’iniziativa è l’incentivazione della pratica sportiva tra le persone con disabilità civile (non INAIL). Grazie a questo progetto, gli aspiranti atleti avranno la possibilità di frequentare un corso di avviamento gratuito in una disciplina scelta in sinergia con il Comitato Regionale e le Federazioni competenti.

Dall’atletica al nuoto, dalla scherma al tennistavolo, il ventaglio di attività sperimentabili è ampio e pensato per rispondere alle diverse esigenze e attitudini di ogni partecipante.

Soddisfazione è stata espressa dalla Presidente del CIP Molise, Donatella Perrella, che ha sottolineato il valore non solo sportivo, ma umano dell’iniziativa: “Con il progetto ‘Scopri il tuo Sport!’, vogliamo ribadire che lo sport è un diritto universale e uno strumento straordinario di libertà. Spesso il primo ostacolo per una persona con disabilità non è il limite fisico, ma l’incertezza su come iniziare o quale disciplina scegliere. Con questi corsi gratuiti, il CIP Molise si pone come ponte tra la persona e la società sportiva, offrendo un percorso guidato e sicuro. Invitiamo tutti coloro che hanno sempre desiderato mettersi in gioco a non esitare. Ogni anno vediamo vite trasformate dalla passione sportiva. Il nostro obiettivo per il 2026 è portare ancora più persone sui campi, nelle piscine e nelle palestre, perché il Molise paralimpico è una realtà vibrante che non aspetta altro che accogliere nuovi talenti”.

Le candidature possono essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma dedicata. Le domande possono essere inoltrate a partire dalle ore 12:00 del 4 marzo 2026 fino alle ore 17:00 del 10 ottobre 2026. Gli interessati dovranno collegarsi al sito www.servizicip.it, creare un account e selezionare il progetto specifico “SCOPRI IL TUO SPORT! Anno 2026”, seguendo le istruzioni fino al completamento della domanda. Tutti i dettagli tecnici, i requisiti di accesso e il regolamento completo sono consultabili nell’Avviso Pubblico disponibile sul portale. Il futuro dello sport paralimpico molisano passa da qui: un’occasione imperdibile per scoprire il proprio talento e superare ogni limite

